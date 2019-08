Crisi | Salvini al Quirinale | “Governo Pd-M5s? Italiani sconcertati Disegno che viene

Crisi di governo - il Pd ufficializza il sì a Conte : «Ora programma di svolta». E Berlusconi sfida Salvini a destra : Ultime ore di confronti prima della decisione del presidente della Repubblica. Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Crisi - Salvini : “M5s-Pd? Governo delle poltrone e dei tradimenti. Mattarella fermi questo spettacolo” : “Qualcuno parla di bene dell’Italia, di responsabilità, temi, programmi; tradotto, si parla di poltrone. La verità squallida che sta emergendo è che alcune centinaia di parlamentari disperati sono pronti a tutto pur di non mollare la poltrone e dare la parola agli italiani”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una diretta facebook, sottolineando che “non c’è una maggioranza in questo Parlamento; qualcuno ...

Crisi di governo : oggi 28 agosto incontro dem e M5s - poi Salvini e Di Maio dal Presidente : oggi ci sarà l'ultimo giro di consultazioni. Il Presidente Sergio Mattarella, incontrerà i "big": Matteo Salvini e Luigi Di Maio saliranno al Colle nel pomeriggio. Questa mattina alla Camera dei Deputati delegazioni del Partito democratico e M5s s'incontreranno nuovamente per sciogliere i diversi nodi che, al momento, impediscono la formazione di un governo giallorosso. Continuano trattative tra M5S-Pd Dopo l'ennesima frenata delle scorse ore, ...

Sondaggi politici elettorali/ Crisi Governo - shock Salvini : crollo dal 51% al 36% : Sondaggi elettorali politici, dati Crisi di Governo: shock Salvini, crolla fiducia dal 51% al 36% attuale. Bene Conte, non brillano Zingaretti e Di Maio

Pietro Senaldi - pagelle della Crisi : "Bocciati Salvini - Zingaretti - Di Maio - promosso Renzi per colpe altrui" : "La politica ha scoperto la vocazione al suicidio di tutti i suoi protagonisti". Pietro Senaldi, direttore di Libero, dà le pagelle della crisi e boccia i tre protagonisti di Lega, Pd e Movimento 5 stelle. Matteo Salvini, spiega Senaldi, "aveva il Paese in mano, ha rotto, ma ha sbagliato a tentare d

Crisi di governo : Salvini “Ribaltone era pronto da tempo” : Crisi di governo: Salvini “Ribaltone era pronto da tempo” La Crisi di governo sembra in procinto di essere risolta. Dopo negoziazioni rapide e aperture sia da un bando che dall’altro, M5S e PD sembrano essere pronti a formare un esecutivo, sostenuto da una maggioranza alternativa. È pur vero che l’ultimo tavolo (a cui erano presenti Di Maio e Conte da un lato, Zingaretti e Orlando dall’altro), sembra non aver portato a una ...

Crisi di governo - Salvini : “Conte poteva dirci in anticipo che M5s era costola del Pd” : “Bastava che Conte o qualcun altro ci dicessero prima che il Movimento 5 stelle era una costola del Pd, della sinistra. Ne avremmo tratto le conseguenze, senza rancore”. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, è Matteo Salvini. L’incontro coi giornalisti è stato fissato un’ora prima del vertice tra Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Conte poteva dirci in ...

Sondaggi - la Lega ha perso 4 punti dal giorno della Crisi aperta da Salvini. Il M5s in ripresa. Ma il centrodestra unito avrebbe 410 deputati : La Lega in 20 giorni ha perso 4 punti. I Cinquestelle in ripresa grazie “all’effetto Conte“. Ma se si votasse oggi il centrodestra unito (nonostante la crisi di Forza Italia) avrebbe la bellezza di 410 deputati, cioè quasi cento oltre la soglia della maggioranza. E’ il risultato di un Sondaggio dell’istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se si tornasse alle urne oggi la Lega avrebbe il 33 per cento contro il ...

Crisi di governo : piano Salvini contro il M5S - ecco un retroscena : Crisi di governo: piano Salvini contro il M5S, ecco un retroscena Le trattative tra M5S e PD conseguenti la Crisi di governo gialloverde proseguono, anche se a rilento. La formazione del “governo giallorosso” (così denominato da molti giornalisti e opinionisti) è ancora in bilico: il nome dell’inquilino di palazzo Chigi rimane uno dei principali punti di disaccordo tra Di Maio e Zingaretti. Il capo politico dei 5 Stelle ...

Crisi - 24 ore per un governo : avanza il Conte bis - ma Salvini "spera" nel voto su Rousseau : Zingaretti verso il sì a un ritorno di Conte, con passo indietro di Di Maio. Mattarella attende segnali chiari. Nel M5s...

Governo - Salvini paga la Crisi : Lega in calo - dem e M5S (in risalita) cercano accordo : La Lega di Matteo Salvini sta pagando la crisi di Governo: in un solo mese ha perso 5 punti percentuali nel sondaggi. Pd e M5S, invece, secondo Winpoll-Sole 24 ore, sono in leggero aumento. Prima che un eventuale matrimonio "giallorosso" vada a buon fine, però, è necessario che dem e pentastellati trovino un punto d'incontro sul premier. Di Maio ha riproposto Conte (e sembra non voler cedere), ma Zingaretti non è d'accordo. Il sondaggio ...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...

“Chi difende i più deboli papone?” La Crisi - Salvini e la sinistra spiegata al mio bimbo : In un caldo pomeriggio di mezz'estate, raccogliendo conchiglie sulla spiaggia e parlando della crisi, mi capita di dover spiegare al mio piccolino grande chi sia Salvini, cosa sia un ministro e perchè in Italia nessuno si occupi dei più deboli. E nel tentativo di rispondere alle sue domande entro anch'io in crisi: dov'è finita la sinistra in Italia?Continua a leggere

Crisi di governo - per Matteo Salvini si mette male : non sa più cosa fare. L'unica soluzione possibile : Matteo Salvini sacrifica la Lega di governo e la sua poltrona da ministro per una scommessa identitaria che non potrà controllare: tutto è nelle mani di Nicola Zingaretti e della banda Grillo-Casaleggio, ai quali il presidente Sergio Mattarella ha concesso cinque giorni per convolare a nozze o preci