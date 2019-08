Crisi | Di Maio al Quirinale | “Lega ha proposto me come presidente del Consiglio | ho

Crisi - Di Maio lancia il Conte bis : “Accordo politico con il Pd per governo di lungo termine” : “Diciamo grazie al presidente Mattarella per la sua sensibilità istituzionale”. Lo ha detto Luigi Di Maio al Quirinale. “Una forza politica ha staccato la spina al governo dopo il rimborso ai truffati delle banche, il reddito di cittadinanza, nuove politiche sulla immigrazione e che si era guadagnato il rispetto europeo”, sostiene. “In politica ci sono due categorie, quelli che la fanno e quelli che se ne ...

Crisi - Cuperlo : “Irricevibile voto su Rousseau - bisogna essere seri. E no a Di Maio vicepremier” : Irricevibile. Lo definisce così Gianni Cuperlo , componente della segretaria dem di Nicola Zingaretti, l’annuncio del M5s di voler organizzare il voto sulla piattaforma Rousseau dopo che Giuseppe Conte avrà ottenuto l’incarico dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. “In questo passaggio così delicato bisogna essere seri, nessuna consultazione online che danneggerebbe le due ...

Crisi di governo - è il giorno della verità : Di Maio chiede il via libera su Rousseau : Dopo l’annuncio di Di Maio sul voto sulla piattaforma Rousseau , riparte in salita il confronto tra Cinque Stelle e Dem. Il leader 5 Stelle rivendica il ruolo di vicepremier

Crisi di governo : trattativa M5S-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...