Crisi di governo | Zingaretti termina il discorso in direzione Pd | ovazione da deputati e

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Il Pd dice sì all’intesa (tranne Richetti). Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : I pentastellati chiedono che l’accordo sia avallato dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». I capigruppo che hanno incontrato i dem parlano di «positivo lavoro sui temi»

Conte 2 - il giorno decisivo per la Crisi di governo. Cosa succede adesso : giorno decisivo per la crisi di governo: al termine del secondo giro di Consultazioni potrebbe arrivare la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che potrà decidere se dare l'incarico a un premier politico (nel caso si mettano d'accordo Pd e M5S), oppure potrebbe affidare l'incarico a un premier di garanzia, che traghetti il Paese alle urne in autunno.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali/ Crisi governo - shock Salvini : crollo dal 51% al 36% : Sondaggi elettorali politici, dati Crisi di Governo: shock Salvini, crolla fiducia dal 51% al 36% attuale. Bene Conte, non brillano Zingaretti e Di Maio

Crisi di governo - Bechis sul Pd : 'Sbranerà tutto - in scadenza 500 poltronissime' : L'ipotesi che, a fasi alterne, sale e scende di quota di un futuro governo formato da Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico muove diverse opinioni. Particolarmente critica è, ad esempio, quella del direttore de Il Tempo Franco Bechis. Il giornalista, in un'editoriale apparso sulla propria testata, ha inteso sottolineare come l'eventualità rappresenti il fatto che al timone del Paese possa andare un esecutivo che, al momento e secondo le ...

Chi decide i tempi della Crisi di governo? Casaleggio o Mattarella? : Il termine delle trattative tra Partito democratico e Movimento 5 stelle per trovare un accordo per formare il nuovo governo è fissato nel pomeriggio. Questo almeno secondo il calendario istituzionale stabilito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la scorsa settimana, parlando ai gi

Crisi di governo - D’Uva : “Sarebbe assurdo se trattativa Pd-M5s si incagliasse sui nomi” : Uscendo da palazzo Chigi il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Francesco D’Uva, ha commentato la trattativa in corso tra Partito democratico e Movimento 5 stelle. Incalzato dai cronisti alla fine ha risposto: “Sarebbe assurdo se si incagliasse sui nomi”. L'articolo Crisi di governo, D’Uva: “Sarebbe assurdo se trattativa Pd-M5s si incagliasse sui nomi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diretta Crisi di Governo - secondo giorno di consultazioni al Quirinale : al Colle M5S-Pd : Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrà incontrare entro questo pomeriggio le forze politiche che potranno dare vita ad un nuovo esecutivo: si profila un Conte bis, che sarà chiamato a guidare il nostro Paese per tutta la durata della legislatura. Proseguono gli incontri tra i due schieramenti politici che si presenteranno dinanzi al Capo dello Stato per ottenere l'incarico ...

Governo : Trump - Rousseau - Conte e tutti gli altri attorno alla Crisi : Il via libera finale all’accordo, come da prassi per il Movimento 5 Stelle, deve arrivare dal voto della base sulla piattaforma Rousseau. Prima però bisogna che questo accordo sia fatto e ancora i pentastellati e il partito democratico ci stanno lavorando, con l’unica casella fissa: Giuseppe Conte premier. Andranno avanti almeno per la mattinata, fino a quando non toccherà a loro salire al Quirinale per il secondo giro di consultazioni del ...

Crisi di governo : l’annuncio di Luigi Di maio : Colpo di scena in tarda serata. Il leader del M5S nel blog del Movimento ha scritto che “solo se il voto” su Rousseau, “sarà positivo la proposta di progetto di governo sarà supportata dal MoVimento 5 Stelle”. E ha poi fissato i tempi, spiegando che “il voto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana”. “Gli iscritti – si legge sul post – hanno e avranno sempre l’ultima ...