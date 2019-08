Crisi di governo | D’Uva | “Sarebbe assurdo se trattativa Pd-M5s si incagliasse sui nomi”

Diretta Crisi di Governo - secondo giorno di consultazioni al Quirinale : al Colle M5S-Pd : Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrà incontrare entro questo pomeriggio le forze politiche che potranno dare vita ad un nuovo esecutivo: si profila un Conte bis, che sarà chiamato a guidare il nostro Paese per tutta la durata della legislatura. Proseguono gli incontri tra i due schieramenti politici che si presenteranno dinanzi al Capo dello Stato per ottenere l'incarico ...

Governo : Trump - Rousseau - Conte e tutti gli altri attorno alla Crisi : Il via libera finale all’accordo, come da prassi per il Movimento 5 Stelle, deve arrivare dal voto della base sulla piattaforma Rousseau. Prima però bisogna che questo accordo sia fatto e ancora i pentastellati e il partito democratico ci stanno lavorando, con l’unica casella fissa: Giuseppe Conte premier. Andranno avanti almeno per la mattinata, fino a quando non toccherà a loro salire al Quirinale per il secondo giro di consultazioni del ...

Crisi di governo : l’annuncio di Luigi Di maio : Colpo di scena in tarda serata. Il leader del M5S nel blog del Movimento ha scritto che “solo se il voto” su Rousseau, “sarà positivo la proposta di progetto di governo sarà supportata dal MoVimento 5 Stelle”. E ha poi fissato i tempi, spiegando che “il voto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana”. “Gli iscritti – si legge sul post – hanno e avranno sempre l’ultima ...

Crisi di governo - Pd-M5S al tavolo : «Lavoro positivo - si va avanti». Il nodo di Di Maio vicepremier : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Crisi di governo - Patuanelli dopo riunione con i capigruppo Pd : “Parlato di temi - non di nomi. Confronto prosegue domani” : “Ci siamo confrontati sui punti, noi abbiamo portati i nostri dieci e loro quelli elaborati nei loro tavoli e dopo due ore abbiamo deciso di aggiornarci a domani”. Lo ha detto il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Stefano Patuanelli all’uscita, assieme a Francesco D’Uva, dalla riunione con i capogruppo del Pd sul programma di governo. E mentre tiene banco la composizione della squadra di governo, a meno di 24 ore ...

Crisi di Governo - Reazione a Catena diventa un 'meme'... : L'intesa 'vincente' tra Zingaretti e Di Maio non porta i risultati sperati nel meme pubblicato da Colorz by Spinosa.it in questo caldissimo pomeriggio di riunioni e incontri per concretizzare la nascita di un Conte Bis a trazione giallorossa. L'ispirazione arriva dal gioco de L'Intesa Vincente di Reazione a Catena, il popolare game show del preserale di Rai 1 che in questi giorni di consultazioni e di Crisi ha più volte ceduto il passo agli ...

Crisi di Governo - le dirette del 28 agosto 2019 : continua la MaratonaMentana - Giorgino no-stop per il gran finale : Fase decisiva (ancora) per la Crisi di Governo che martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019 vede un nuovo doppio giro di consultazioni per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seguito come sempre in diretta tv.prosegui la letturaCrisi di Governo, le dirette del 28 agosto 2019: continua la MaratonaMentana, Giorgino no-stop per il gran finale pubblicato su TVBlog.it 27 agosto 2019 19:30.

Crisi di governo : trattativa M5S-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...

Crisi - Bonino : “Non possiamo dare fiducia a un governo che sembra un oggetto misterioso. Non compriamo a scatola chiusa” : “+Europa non ritiene alle condizione date di poter dare fiducia a un governo che sembra un oggetto misterioso: noi non compriamo a scatola chiusa. Ci dobbiamo quindi riservare un giudizio definitivo a quando saranno più chiari gli obiettivi”, che per +Europa sono ancoraggio europeo, immigrazione, giustizia, sostenibilità ambientale. Lo ha detto Emma Bonino uscendo dal colloquio con Mattarella al Quirinale L'articolo Crisi, Bonino: ...

Crisi di governo - ecco il tavolo Pd-Cinque Stelle per l’intesa - ma c’è l’ostacolo Di Maio vicepremier : Proseguono le trattative tra Dem e Movimento 5 Stelle, nel giorno in cui riprendono le consultazioni del Capo dello Stato Mattarella

Crisi di governo - Giuseppe Conte sarà premier? Guarda il commento di Peter Gomez : È ripartita la trattativa tra Movimento 5 stelle e il Pd per formare un nuovo esecutivo. Proprio mentre al Quirinale è cominciato il secondo giro di consultazioni, una nota di Palazzo Chigi e un comunicato M5s, hanno fatto sbloccare l’impasse che si era creato dopo il faccia a faccia notturno tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Sara quindi Giuseppe Conte il premier incaricato? Guarda il commento del direttore Peter Gomez e del giornalista ...

Crisi di governo - Trump lancia un endorsement a Conte : “Spero che resti premier”. Ma all’inizio sbaglia nome : “Spero che Conte resti premier“. Così, con uno dei suoi consueti tweet, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato il suo endorsement al presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Il tycoon americano nel cinguettio ha lodato “l’altamente rispettato primo ministro della repubblica italiana, Giuseppi Conte”, sbagliando inizialmente il nome. Starting to look good for the highly respected Prime ...