Crisi | Calenda | “Lascio il Pd | partito a pezzi Rifiuto l’accordo col M5s” E annuncia

Crisi governo - Calenda si dimette dalla Direzione del Pd : “Con l’accordo con il M5S abbiamo rinunciato ai nostri valori” : “Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 stelle”. Con queste parole l’eurodeputato del Partito Democratico Carlo Calenda aveva annunciato questa mattina, ai microfoni di Radio Capital, le sue dimissioni dalla Direzione nazionale. Dimissioni che ora diventano ufficiali: “Caro Nicola, Caro Paolo, vi prego di voler accettare le mie ...

Crisi di Governo 2019 : calendario delle consultazioni e iter : (Foto Quirinale) In questa pazza Crisi di Governo 2019, comincia oggi, 27 agosto, il secondo giro di consultazioni indetto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la prima tornata di incontri tenutasi il 21-22 agosto. Il nuovo giro di incontri parte oggi e si conclude domani, mercoledì 28, con la decisione finale. Mattarella rivedrà i presidenti delle due Camere e tutti i gruppi politici, in un fitto calendario che auspica ...

Crisi di governo - il calendario delle consultazioni al Quirinale : Giuseppe Conte si è recato questa sera al Quirinale per ufficializzare le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto far altro che accogliere le dimissioni e invitare l'esecutivo gialloverde a "curare il disbrigo degli affari correnti".Le consultazioni avranno inizio subito e avranno una durata limitata. Si parte alle 16.00 di domani, mercoledì 21 agosto, seguendo il ...

Crisi di governo - Calenda (PD) : "Elezioni subito o fondo un altro partito" : Carlo Calenda sta prendendo sempre più le distanze dal Partito Democratico e le voci di una possibile alleanza col Movimento 5 Stelle non fanno che marcare ancora di più quella separazione, al punto da spingere Calenda ad annunciare di essere pronto a fondare un proprio partito nel caso in cui quell'alleanza dovesse andare in porto.Intervistato oggi da Il Foglio, Calenda ha ribadito che per lui l'unica opzione per uscire da questa Crisi di ...

Crisi di governo - Senato decide il calendario : sfiducia a Conte si vota martedì 20 agosto : L'Aula del Senato si è espressa sul calendario della Crisi di governo: la sfiducia a Conte si voterà martedì 20 agosto. La proposta a sorpresa di Salvini ai 5S: "Votiamo per anticipare il taglio dei parlamentari, poi subito al voto".Continua a leggere

