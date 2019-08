Cos’è la listeriosi | la malattia scatenata dai cibi contaminati dal batterio Listeria

Fonte : scienze.fanpage

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Gli alimentidalmonocytogenes possono scatenare la, una rara patologia infettiva che nella forma più grave (detta invasiva) può essere letale. Può infatti determinare meningite, encefalite, setticemia e altre complicazioni mediche nei soggetti più vulnerabili.

SpinelliFs : RT @adiconsum: Caso #Listeria: che cos'è e come difendersi. Vademecum #Adiconsum ??#FacciamoCrescereTutele ?? - AndreD81 : RT @adiconsum: Caso #Listeria: che cos'è e come difendersi. Vademecum #Adiconsum ??#FacciamoCrescereTutele ?? - Cisl_ER : RT @adiconsum: Caso #Listeria: che cos'è e come difendersi. Vademecum #Adiconsum ??#FacciamoCrescereTutele ?? -