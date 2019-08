Conte convocato al Quirinale domani alle 9 30 | nasce il governo giallorosso

Governo - l’annuncio del portavoce del Colle : “Conte convocato giovedì mattina alle 9.30” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte giovedì mattina alle 9.30. E’ quanto scritto in una breve nota letta dal portavoce del presidente della Repubblica Giovanni Grasso. L'articolo Governo, l’annuncio del portavoce del Colle: “Conte convocato giovedì mattina alle 9.30” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - la diretta – Ok da M5s e Pd : Mattarella ha convocato Conte. Zingaretti : “Non è una staffetta ma nuova sfida”. Di Maio : “Prima i Contenuti - poi i nomi. Lega mi ha offerto di fare il premier - no grazie” : C’è l’accordo politico tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per il Conte 2. Entrambe le deLegazioni hanno comunicato a Sergio Mattarella la convergenza sul nome del premier uscente, convocato dal Quirinale giovedì alle 9.30 per ricevere l’incarico. A spiegare l’intesa al Quirinale sono stati prima i dem, dicendo di aver “accettato la proposta” pentastellata di “indicare in quanto partito di ...

Crisi di Governo - Senato convocato domani alle 18 per decidere il calendario. Conte potrebbe riferire a Palazzo Madama il 20 agosto : La capigruppo del Senato ha deciso a maggioranza che l'aula si riunirà domani alle 18 per votare il calendario e il 20 agosto l'assemblea potrebbe tornare a riunirsi per ascoltare le...