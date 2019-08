Consultazioni | Zingaretti | Accettiamo il Premier del M5S | ma non è una

Consultazioni : Zingaretti - ‘sconfiggere paura con speranza - opporre concordia a odio’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “è l’Italia bella a cui noi vogliamo dare voce. L’Italia bella che sconfigge la paura con la speranza, il rancore con la comprensione e sa opporre all’odio la concordia e la condivisione”. Lo ha detto Nicola Zingaretti dopo le Consultazioni al Quirinale. L'articolo Consultazioni: Zingaretti, ‘sconfiggere paura con speranza, opporre concordia a odio’ sembra essere il ...

Governo - Conte bis a un passo : c’è il via libera di Zingaretti dopo le Consultazioni : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferma che il buon esito della trattativa con il Movimento 5 Stelle. E dà il via libera a Giuseppe Conte: "Abbiamo accettato il nome proposto dai 5 Stelle per la Presidenza del Consiglio".Continua a leggere

Crisi di governo - la diretta – Consultazioni al Quirinale : è il giorno di Pd e M5s. Zingaretti : “Ok a nuova maggioranza per governo di svolta” : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita a un “governo di svolta“. Così l’ha chiamato il segretario del Partito democratico all’uscita dal colloquio con il capo dello Stato: “Abbiamo manifestato al ...

Crisi di governo - la diretta – Consultazioni al Quirinale : è il giorno di Pd e 5 Stelle. Zingaretti : “Disponibili a nuova maggioranza per governo di svolta”. Ma tra condizioni c’è la modifica del taglio dei parlamentari : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: oggi tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita al “governo di svolta“. Partito democratico e 5 stelle, che da giorni continuano a rimettersi nelle mani del capo dello Stato, dovranno dimostrare che fanno sul serio e che ...

Crisi di governo - seconda giornata di Consultazioni al Colle | Berlusconi : "Sì a elezioni anticipate" | Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

