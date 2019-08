Consultazioni | Salvini | Il collante di questo Governo è l' odio

Consultazioni - PRONTO GOVERNO PD-M5S/ Diretta : Salvini "Mattarella li fermi" : CONSULTAZIONI da Mattarella, attesi FI, Pd, Lega e M5s: PRONTO l'accordo GOVERNO Conte 'bis'. Diretta video: Salvini 'il Colle fermi questa vergogna'

Governo - ore decisive : domani le Consultazioni e Renzi attacca : 'Via Salvini' : domani, martedì 27 agosto, sarà un'altra giornata decisiva per questa crisi di Governo "sotto l'ombrellone". Continuano le trattative tra Pd e M5S, mentre Matteo Salvini, per scongiurare l'ipotesi di un esecutivo giallorosso è pronto addirittura ad offrire la premiership a Luigi Di Maio. E, in queste ore di accordi e strategie è tornato a parlare anche l'ex premier Matteo Renzi. Il senatore fiorentino ha colto l'occasione per effettuare ...

Consultazioni - M5S e Lega da Mattarella - Salvini : 'Pronto a ripartire - non porto rancore' : Seconda giornata di Consultazioni al Quirinale. Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) è stata la prima a salire al Colle. Poi, è stato il turno della deLegazione extra parlamentare del Pd (guidata da Nicola Zingaretti) e di Forza Italia. Infine, sono stati ricevuti i protagonisti di questa crisi di governo: il ministro leghista Matteo Salvini (che si è detto pronto a ripartire) e il leader pentastellato Luigi Di Maio che ha proposto un programma di ...

Mattarella : “La crisi va chiusa in tempi brevi”. Martedì nuove Consultazioni. M5S : “No al voto - dialogo per nuova maggioranza”. Salvini chiede elezioni ma lancia un ultimo appello : Pd: ora governo di svolta. Berlusconi: possibile solo maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia: il voto unica strada

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano si pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano si pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra - governo Pd-M5S è vecchia politica» Consultazioni - alle 17 il M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra - governo Pd-M5S è vecchia politica» Consultazioni - alle 17 il M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini - un'ora di colloquio con Mattarella. Consultazioni - alle 17 il M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta Consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta o voto». Meloni : «Con Salvini vinciamo» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta Consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta o voto». Meloni : «Con Salvini vinciamo» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta Consultazioni. Zingaretti : «Governo di svolta - o andiamo al voto». Meloni : «Con Salvini vinciamo» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....