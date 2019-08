Consultazioni | PD | Accettiamo Conte come Premier | ma non sarà una staffetta

Fonte : blogo

(Di mercoledì 28 agosto 2019) AGGIORNAMENTO ORE 16:00 - È cominciato l'incontro tra il Presidente Mattarella e la delegazione del PD composta dal segretario Nicola Zingaretti, la vicesegretaria Paola De Micheli, i capigruppo Andrea Marcucci e Graziano Delrio e il Presidente Paolo Gentiloni.#, il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati pic.twitter.com/uJkK2T2n7E— Quirinale (@Quirinale) August 28, 2019 AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Dopo la direzione del PD, Nicola Zingaretti ha confermato l'ok a"ma serve un modello di governo diverso".AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Al termine dellecon il presidente della Repubblica, Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), ha invitato i cittadini a scendere in piazza.AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - Di Maio: "Ore difficili per il Paese, ma pensano ad ...

