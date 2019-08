Consultazioni | il Pd al Quirinale | ok al premier indicato dal M5S

Consultazioni - Forza Italia al Quirinale : AGGIORNAMENTO ORE 17:00 - È iniziato l'incontro tra la delegazione di Forza Italia e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - Si è concluso l'incontro tra la delegazione PD e il Capo dello Stato. Il segretario Nicola Zingaretti ha confermato il sì a un governo Conte, precisando che non sarà una staffetta con la Lega e che pretende una chiara discontinuità nelle ricette economiche. ...

Governo - diretta : ultimo round di Consultazioni - Pd al Quirinale. Poi Fi - Lega e M5S : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

È cominciata la seconda giornata di Consultazioni al Quirinale : la diretta : Ultimo giro di consultazioni oggi al Quirinale. Dalle 10 alle 19 saliranno al Colle i principali partiti da Leu al M5s. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera, e che sarà l'incarico a un premier politico, ormai scontato il nome di Giuseppe Conte, se durante i colloqui con i partiti emergerà una intesa forte, oppure un premier di garanzia se l'intesa non ci fosse e si dovesse ...

Consultazioni governo Quirinale 2019 : calendario oggi 28 agosto : Consultazioni governo Quirinale 2019: calendario oggi 28 agosto Giornata importante per il futuro della politica italiana. Quali strade prenderà il Movimento 5 Stelle? Riuscirà il legame con il Partito Democratico, un tempo impensabile. C’è da precisare che di recente ci sono state delle frizioni tra le due forze politiche, ma le notizie si rincorrono (contraddittorie) in queste ultime concitate ore. Tra veti, richieste e imposizioni, oggi ...

Diretta Crisi di Governo - secondo giorno di Consultazioni al Quirinale : al Colle M5S-Pd : Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrà incontrare entro questo pomeriggio le forze politiche che potranno dare vita ad un nuovo esecutivo: si profila un Conte bis, che sarà chiamato a guidare il nostro Paese per tutta la durata della legislatura. Proseguono gli incontri tra i due schieramenti politici che si presenteranno dinanzi al Capo dello Stato per ottenere l'incarico ...

Secondo giro di Consultazioni - Casellati a colloquio al Quirinale : La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata la prima a salire al Quirinale per il Secondo giro di consultazioni. Un colloquio da 20 minuti, senza dichiarazioni finali, come da prassi. Prima della presidente del Senato, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha sentito telefonicamente l'ex Capo dello Stato, Giorgio Napolitano.

Conclusa al Quirinale la prima giornata del secondo giro Consultazioni : Si e' Conclusa la prima giornata del secondo giro di consultazioni al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Sono cominciate le Consultazioni di Mattarella al Quirinale : Con il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, si avvia il secondo - e ultimo - giro di consultazioni. Il presidente Mattarella ha confermato il calendario diffuso ieri e non pare per ora molto intenzionato a concedere ulteriore tempo al termine di questo round, se i partiti non trovassero un accordo. La scadenza del varo della manovra si avvicina, infatti, e dilazionare ancora la crisi avrebbe un impatto negativo sull'avvio della sessione ...

La diretta streaming delle Consultazioni al Quirinale : Si inizia alle 16 con i presidenti di Senato e Camera, mentre i partiti più grossi sono attesi per domani pomeriggio

LIVE Consultazioni Quirinale - Mattarella incontra di nuovo i gruppi parlamentari : Seconda tornata di Consultazioni in questo martedì 27 agosto: dopo un primo consulto con i leader dei partiti politici presenti in Parlamento, il Capo dello Stato ha indetto un nuovo giro di colloqui per verificare la possibilità concreta di formazione di un nuovo esecutivo. In questi due giorni di Consultazioni sarà messa alle strette la presunta coalizione formata dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico: il presidente Mattarella non ...

Governo - nuove Consultazioni al quirinale martedì e mercoledì : Governo, nuove consultazioni prendono il via martedì 27 agosto alle 16 e si concludono mercoledì 28 agosto, con l'ultimo appuntamento alle 19

Quirinale - oggi al via le nuove Consultazioni : Il Quirinale ha comunicato il calendario del secondo giro di consultazioni in programma tra domani e dopodomani. Nella prima giornata il Presidente Mattarella incontrerà la seconda e la terza carica dello Stato e successivamente i rappresentanti dei due gruppi misti di Camera e Senato.Il giorno successivo sarà la volta dei rappresentanti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato che fanno riferimento ai principali partiti. Per ultimi il ...