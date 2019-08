Consultazioni, disco verde da Autonomie

Il gruppo per ledel Senato "non voterà mai contro la fiducia, ma esprimeremo solo la fiducia oppure l'astensione". Così la senatrice Unterberger, dopo il colloquio con il capo dello Stato al Quirinale che ha dato il via al secondo giro di. "Ci auguriamo nasca governo con una forte inclinazione europea con attenzione alle minoranze linguistiche e regionali, e soprattutto un governo che abbia una forte componente di moderati al suo interno", ha aggiunto.(Di mercoledì 28 agosto 2019)