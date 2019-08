Consultazioni | Di Maio | Non scapperemo dalle promesse fatte dagli italiani

Fonte : blogo

(Di mercoledì 28 agosto 2019) AGGIORNAMENTO ORE 19:10 - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ora che lesi sono concluse, ha deciso di prendersi un momento di tempo per fare il punto della situazione prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione. Non è stata fornita alcuna tempistica.AGGIORNAMENTO ORE 19:00 - Consultazione lampo per il Movimento 5 Stelle. Neanche dieci minuti dopo l'arrivo al Colle, il leader Luigi Die la delegazione che l'ha accompagnato erano già fuori per la dichiarazione di rito, che ha confermato l'intenzione di provare a formare un esecutivo insieme al Partito Democratico.Diha fatto il nome di Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio del nuovo esecutivo e ha voluto rispondere a chi, in queste ore, ha sostenuto il suo attaccamento alle "poltrone" confermando la proposta che nei giorni scorsi la Lega gli avrebbe fatto:La Lega mi ha proposto come ...

