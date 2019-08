Concorso della Banca d' Italia per assunzione di 55 esperti | il bando scade il 27 settembre

Concorso MiBAC : patrimonio culturale italiano tra le materie della prova preselettiva : Come preannunciato nei giorni scorsi dal ministro Bonisoli, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto il bando di Concorso del MiBAC. Sono 1.052 i posti a disposizione come vigilanti, figura che oltre ad essere "custode" della propria sede di lavoro si occupa anche all'accoglienza turistica, fornendo informazioni storiche e artistiche, e della sorveglianza degli ambienti. La domanda di partecipazione a questa selezione pubblica si ...

XXV Concorso Mieli della Valle d’Aosta : martedì 27 agosto scadono i termini : L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali organizza la venticinquesima edizione del Concorso Mieli della Valle d’Aosta. La

Miss Italia - la patron Mirigliani dispiaciuta per il "no" della Clerici : "Non è un Concorso morto" - : Serena Granato La patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul "no" di Antonella Clerici alla conduzione della kermesse di bellezza La patron di Miss Italia, il format che a breve verrà trasmesso su Rai 1, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ormai ex conduttrice de La prova del cuoco. Nel corso della presentazione in esterna avvenuta lo scorso 9 luglio, Antonella Clerici era risultata assente ...

Concorso funzionari giudiziari : modalità di invio della domanda esclusivamente telematica : E' stato pubblicato il bando relativo alla selezione di 2329 funzionari giudiziari presso il Ministero della Giustizia. Mediante questo Concorso, le nuove unità di personale verranno assunte con un contratto a tempo indeterminato e saranno inquadrati nell'area funzionale terza, fascia economica F1....Continua a leggere

Concorso per un maestro della scuola materna : scadenza domanda il 19 agosto 2019 ore 12 : 00 : Il Comune di Vigevano, in provincia di Pavia, ha emanato un bando di pubblico Concorso per selezionare una figura professionale da inserire con la mansione di maestro scuola materna. La candidatura dovrà essere inoltrata entro il giorno 19 agosto 2019 pena la sua nullità. Di seguito riportiamo i requisiti salienti che ogni candidato deve possedere al momento dell'invio della propria candidatura e alcuni degli argomenti che saranno oggetto delle ...

Boom di assunzioni al Ministero della Giustizia : bandito il Concorso per 2.329 funzionari : C'è tempo fino al 9 di settembre per prendere parte al concorso indetto dal Ministero della Giustizia per l'assunzione di 2.329 funzionari a tempo indeterminato. I neo assunti verranno impiegati nei diversi uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale. Per partecipare alle selezioni è richiesta la laurea.Continua a leggere

Concorso Ministero della Giustizia-Ripam : invio domande a settembre : Attualmente, il Ministero della Giustizia ha indetto il nuovo bando di Concorso pubblico, per l'assunzione di un totale di 2.329 unità di personale in qualità di funzionario giuridico, funzionario amministrativo e funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, da disporre nelle proprie strutture collocate sul territorio nazionale. Bando di Concorso Ripam a settembre Il Concorso pubblico, per titoli ed esami, è stato proclamato per il ...

De Luca : «I navigator? Partecipino al Concorso della Regione Campania» : «Anche i navigator possono partecipare: avete tempo fino a fine agosto per iscrivervi al concorso, chi vuole partecipi al concorso serio, per un lavoro stabile». Lo ha detto Vincenzo De...

Venezia 76 - ecco i film in Concorso della Mostra del Cinema. Tre italiani - Polanski e il Joker : Occhi puntati sul concorso ufficiale di Venezia 76, all'interno del vasto programma presentato stamattina in conferenza stampa al Cinema Moderno a Roma, dal Presidente della Biennale di Venezia Paolo Baratta e dal Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica Alberto Barbera, per una edizione del più importante festival del cinema italiano che quest’anno si svolgerà dal 28 agosto al 7 settembre. Fino a oggi l'unico titolo noto in ...

Concorso Segretari Comunali : rinviato il diario della preselettiva al 27 Settembre : Il 23 Giugno il secondo rinvio: in Gazzetta Ufficiale era attesa la comunicazione contenente il diario della preselettiva del Concorso Segretari Comunali e Provinciali. Il bando, pubblicato lo scorso 28 dicembre, vedrà il reclutamento di 291 borsisti al corso-Concorso. Scopriamo assieme come si svolgerà la procedura selettiva. Guida completa Concorso Segretari Comunali Concorso Segretari Comunali: procedura di selezione Il Segretariato Comunale ...

Settimana della critica Venezia 2019 Tony Driver di Ascanio Petrini unico titolo italiano in Concorso : Presentata la 36a Settimana della critica di Venezia 2019: Tony Driver è l'unico film italiano in concorso È stata appena presentata la 36a Settimana internazionale della critica. Un evento parallelo ...

I premiati della 66ª Mostra-Concorso dell’artigianato valdostano di tradizione : L’Assessorato delle Finanze, Attività produttive e Artigianato comunica che la Giuria ha assegnato i seguenti premi, suddivisi nelle varie categorie,

Sospeso il Concorso Regione Campania? Tutta la verità attraverso la ricostruzione della vicenda : Sospeso il concorso Regione Campania per le 10.000 assunzioni previste? Occorre fare chiarezza sulla questione che sta rimbalzando in ogni parte del web da circa ieri pomeriggio. La notizia si ricollega ad una sentenza del Consiglio di Stato relativamente all'azione intrapresa dall'ex personale del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno-Napoli-Avellino e del Consorzio Agrario di Caserta e di Benevento. L'organo costituzionale ha ...

Concorso Regione Campania : diritto costituzionale tra le materie della prova preselettiva : Sono già tante le domande di partecipazione al Concorso della Regione Campania grazie al quale ci saranno 2175 nuove assunzioni. Posti di lavoro che poi saranno ripartiti tra la stessa Regione, il Consiglio Regionale e i vari enti locali. Una nuova selezione pubblica alla quale possono partecipare sia i diplomati che i laureati, ovviamente in base al profilo prescelto. I diplomati potranno accedere al Concorso per quanto riguarda 1225 unità di ...