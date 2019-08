Concorsi educatori | medici e psicologi | domande a settembre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La Società Ruvo Servizi srl e l'I.RC.C.S. Associazione Oasi Maria SS. Onlus hanno proclamato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di numerosi profili professionali con l'incarico di educatore professionale, di medico e di psicologo, da inserire nelle proprie strutture sparse sul territorio italiano. Bando di concorso aIl comune di Ruvio di Puglia in provincia di Bari ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 7 posti con il ruolo di educatore professionale di livello 4° super, da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time ciclico a 20 ore settimanali, per il servizio di assistenza specialistica per gli studenti con disabilità tramite le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado e mediante il centro diurno sociale polivalente per disabili ''L'albero dei desideri''. I partecipanti per ...

