Con il voto su Rousseau uno sgorbio costituzionale e due sgarbi alle istituzioni

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni». Sì Pd all’intesa : stasera nome premier : I pentastellati chiedono che il patto sia avallato dagli iscritti tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». Il Pd dà mandato a Zingaretti per la trattativa. Delrio: oggi il nome, poi sarà una strada lunga

Il voto su Rousseau non c’entra nulla Con la democrazia : Il problema è duplice. Quando, nei prossimi giorni, il Movimento 5 stelle metterà al voto sulla sua piattaforma Rousseau l’alleanza col Pd per un nuovo governo giallorosso, saremo già oltre ogni tempo massimo istituzionale. Ancora prima dell’affidabilità della piattaforma organizzativa dei pentastellati – per molti non più di un bloggone con aree riservate altamente penetrabili (chi si ricorda le numerose campagne dell’hacker Rogue O o ...

Crisi - Orlando : “Inaccettabile se Rousseau modifica scelta di Mattarella”. Patuanelli : “Tempistica voto decisa Con Conte” : “Se il voto su Rousseau dovesse entrare in conflitto con la procedura prevista dalla Costituzione e incidere sulle decisioni del Capo dello Stato sarebbe inaccettabile. Se è uno strumento di decisione interna è un altro discorso”. A dirlo il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando,all’arrivo alla Camera per la direzione del partito. La replica, da parte del M5s, arriva dai capigruppo Stefano Patuanelli e Francesco d’Uva: “È ...

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Il Pd dice sì all’intesa (tranne Richetti). Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : I pentastellati chiedono che l’accordo sia avallato dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». I capigruppo che hanno incontrato i dem parlano di «positivo lavoro sui temi»

Rivolta dei parlamentari M5s Contro il voto su Rousseau : "La decisione di non decidere" - "Di Maio lo ritiri" : Sono ore febbrili per il Movimento 5 stelle. E a scatenare il malcontento di alcuni parlamentari è l’ultima decisione di Di Maio: quella di sottoporre l’accordo con il Pd per il prossimo governo alla piattaforma Rousseau. C’è chi chiede che il capo politico del Movimento 5 stelle ci ripensi: “Di Maio - dice all’Adnkronos la deputata Flora Frate - ritiri il voto su Rousseau. Ieri, durante ...

Mattarella non darebbe l'incarico a Conte in caso di voto online del M5S su Rousseau : Secondo tutti gli ultimi retroscena, sembra proprio che la nascita del governo giallorosso, formato da M5S e Pd, sia in dirittura di arrivo. Anche il nodo del nome del Presidente del Consiglio sembra finalmente sciolto: ci sarà un Conte bis, o Conte 2, come lo hanno già denominato i pentastellati. Per chiudere il cerchio manca solo l’ultimo giorno di consultazioni al Quirinale e la decisione finale del Presidente della Repubblica Sergio ...

Governo - due scogli per il Conte bisRuolo Di Maio e voto su Rousseau : Prima lo sblocco della trattativa per il Governo giallorosso. Poi la frenata, dopo il ritorno alla carica di Luigi Di Maio per mantenere il ruolo di vicepremier che il Pd vorrebbe solo per un suo uomo. A caricare di tensione la partita si aggiunge la decisione dei 5 stelle di chiedere il gradimento della base al Governo M5s-Pd tramite il voto online sulla piattaforma Rousseau Segui su affaritaliani.it

Governo : Pd apre a Conte - nodo vice. Di Maio annuncia voto su Rousseau : Governo, in concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca la trattativa per il Governo giallorosso. Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere...

Paolo Becchi - il governo dell'inciucio schiaffo all'Italia : "Il voto non Conta un caz***. Conte infiltrato Pd" : "Un governo senza alcun riscontro nella volontà popolare". Secondo Paolo Becchi, l'accordo tra Pd e M5s (fonti di entrambi i partiti lo definirebbero in dirittura d'arrivo) "genererebbe una spaccatura insanabile tra popolo e istituzioni, dove il popolo non solo non vedrebbe rispettata la sua volonta