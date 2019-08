CLASSIFICA VUELTA 2019 Maglia rossa Roche | Sunweb 1anche a squadre | 5tappa

CLASSIFICA VUELTA 2019/ Roche maglia rossa : l'analisi del leader - 5tappa - : Classifica Vuelta 2019: oggi la maglia rossa è ancora di Nicolas Roche. Le parole del leader in vista del primo arrivo in salita nell'odierna 5tappa.

Vuelta a España 2019 - l’alto de Javalambre può far male. Pendenze asfissianti - la CLASSIFICA cambierà volto : Domani (mercoledì 28 agosto) andrà in scena la quinta tappa Vuelta a España 2019,, da L’Eliana all’Alto de Javalambre di 170.7 Km. Questa sarà l’occasione del primo arrivo in salita dove tutti i favoriti della corsa a tappe spagnola testeranno la loro condizione sulla. La tavola è apparecchiata per la prima battaglia tra i big che non possono farsi trovare impreparati. Una salita piuttosto lunga, 11.1 Km, che presenta Pendenze ...

Vuelta a España 2019 - la CLASSIFICA dei favoriti : guida sempre Roche - ritiro di Kruijswijk : La quarta tappa della Vuelta a España 2019 ha visto uscire di scena uno dei favoriti della vigilia. Infatti l’olandese Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), terzo all’ultimo Tour de France, si è ritirato. Questo è l’unico cambiamento significato nella classifica dei favoriti, dove resta sempre al comando Nicolas Roche, che mantiene la maglia rossa con 2” di vantaggio su Nairo Quintana e 8” su Rigoberto Uran, mentre Fabio Aru è a 1’08”. Domani tutto ...

CLASSIFICA VUELTA a España 2019 - quarta tappa : la volata lascia invariati i distacchi nella generale : La Cullera-El Puig, quarta tappa di 175.5 km della Vuelta a España, terza in linea, si risolve, secondo le previsioni, come accaduto ieri, in volata, e così non cambiano ancora i distacchi in Classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″, mentre l’unica novità, nelle retrovie, è dovuta al ritiro di ...

CLASSIFICA VUELTA a España 2019 - terza tappa : Fabio Aru resta a 1’08” da Nicolas Roche : La Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante, terza tappa di 199.6 km della Vuelta a España, seconda in linea, si risolve, secondo le previsioni, in volata, e così non cambiano i distacchi in Classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la terza ...

Vuelta a España 2019 - la CLASSIFICA dei favoriti : Roche resta al comando - big tutti insieme : I big hanno chiuso tutti nel gruppo principale nella terza tappa della Vuelta a España 2019. La frazione odierna si è chiusa infatti con una volata di gruppo ad Alicante e non ci sono stati quindi distacchi tra i favoriti. Al comando della classifica generale resta sempre Nicolas Roche, che mantiene senza problemi la maglia rossa con 2” di vantaggio su Nairo Quintana e 8” su Rigoberto Uran. Il campione italiano Davide Formolo ha un ritardo di ...

Vuelta a España 2019 - la CLASSIFICA dei favoriti : Roche al comando - Quintana a 2” - Fabio Aru recupera terreno : Nicolas Roche ha indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019 al termine della seconda tappa, l’irlandese conduce la classifica generale con due secondi di vantaggio su Nairo Quintana che ha vinto la frazione odierna. Miguel Angel Lopez è scivolato a 33”, Fabio Aru ha recuperato una trentina di secondi sul colombiano grazie al bellissimo attacco con cui ha riscattato la caduta di ieri nella cronometro a squadre: ora il ...