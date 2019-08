Ciclismo | Team Bahrain | il ciclo mercato può portare anche Mark Cavendish

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La partenza di Vincenzo Nibali che dalla prossima stagione correrà nella Trek Segafredo, ha costretto ilMerida ad intervenire in maniera pesante sul. Senza il campione attorno al quale era sorta la squadra, dovranno essere ridefiniti gli obiettivi e i programmi ed una delle strategie sembra quella di avere più corridori in grado di poter raggiungere le vittorie che contano. IlMerida del dopo-Nibali punterà su Mikel Landa come leader per le corse a tappe, ma a questo ingaggio già annunciato ufficialmente se ne aggiungeranno presto molti altri che sono in via di definizione. Ellingworth cambia ilPer ilMerida si è aperta una fase di profondo cambiamento. L’ingresso di McLaren nel pacchetto azionario della società che gestisce la squadra punta ad un chiaro cambio di progetto, dal sapore molto anglosassone. Dopo i primi ...

