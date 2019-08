Chi è Charley Vezza | il nuovo amore di Marica Pellegrinelli e boss di Gufram

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, durato cinque anni, con cui ha avuto due figli,ha un: l’imprenditore, attivo nel settore del design e patron dello storico marchio. I due sono stati pizzicati insieme a Ibiza mentre si scambiavano dolci effusioni durante una tipica fuga romantica da coppietta innamorata ma già qualche settimana fa Massimo Boldi aveva dichiarato di sapere che tra i due c’era del tenero. Chi è, età e biografia Figlio di Sandra, imprenditrice attiva nell’area di Milano ma originaria delle langhe in provincia di Cuneo (rimasta vedova giovanissima, dice il numero di Chi in edicola mercoledì 28 agosto),si occupa della gestione di, storico marchio di design acquisito dalla madre qualche anno fa. L’azienda di famiglia è Italgelatine, e continua a ...

infoitcultura : Marica Pellegrinelli e Charley Vezza amore alla luce del sole: primi baci in pubblico su CHI (FOTO) - JTurandot : RT @_DAGOSPIA_: MARICA PELLEGRINELLI IN LOVE CON CHARLEY VEZZA: LE FOTO DI CHI CHE CONFERMANO LO SCOOP DI DANDOLO - _DAGOSPIA_ : MARICA PELLEGRINELLI IN LOVE CON CHARLEY VEZZA: LE FOTO DI CHI CHE CONFERMANO LO SCOOP DI DANDOLO… -