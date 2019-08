Che cos’è il fentanyl | la droga che ha ucciso lo chef italiano Andrea Zamperoni

Che cos’è Huawei ID ? Come posso registrarmi su Huawei ID ? : Registrati serve per avere un Huawei ID e accedere ai servizi Huawei, inclusi HiCloud, Temi, vMall, HiCare e HiGame. Alcuni servizi Huawei non sono disponibili in tutti i paesi e le regioni.

Easter Egg Google Mago di Oz : Che cos’è e cosa celebra : Easter Egg Google Mago di Oz: che cos’è e cosa celebra Era il 25 agosto 1939 quando Il Mago di Oz uscì nelle sale degli Stati Uniti. Da quel giorno sono ormai passati 80 anni e Google ha deciso di festeggiarlo a suo modo, con un simpatico Easter Egg. Per chi non lo sapesse le Easter Egg (letteralmente “uova di Pasqua”) sono delle sorprese nascoste, contenuti speciali extra inseriti nei Dvd dei film: giostrandoci un po’, si può arrivare a ...

ParCheggio marciapiede : multa - sanzioni e chi può farlo. Cos’è utile sapere : Parcheggio marciapiede: multa, sanzioni e chi può farlo. Cos’è utile sapere Parcheggio marciapiede: multa, sanzioni e chi può farlo. Cos’è utile sapere Affrontiamo qui una questione quotidiana di molti automobilisti che abitualmente utilizzano il proprio mezzo a motore, sulle strade italiane (specialmente quelle più trafficate, come le vie cittadine). Vediamo allora, in caso di Parcheggio sul marciapiede, quali multe scattano e chi, ...

Ho bisogno di qualcuno Che mi sconvolga e Che mi ricordi cos’è l’amore : Alcune donne rinunciano all’amore, per paura di soffrire ancora o di vedere andare in frantumi quel cuore già spezzato. La verità è che l’amore non è per tutti o meglio, forse è destinato a tutte le persone del mondo ma soltanto pochi individui sanno coltivarlo e alimentarlo, solo pochi eletti comprendono il grande potere del vero amore. Queste persone sono temerarie, forti e forse anche un po’ folli, non hanno paura di mostrare i loro ...

Danneggiati da Incidente stradale : cos’è il frazionamento della domanda e perché è importante : Secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante fino a poco tempo fa, il “frazionare” la domanda giudiziale per ottenere l’adempimento di una prestazione dovuta in due distinte azioni, era da considerarsi un abuso dello strumento processuale. Nel caso della domanda di risarcimento dei danni subiti in seguito ad un Incidente stradale, pertanto, non era possibile esercitare prima un ricorso al giudice relativo al danno ...

Esecutivo garanzia elettorale 2019 : cos’è e perché si chiama così : Esecutivo garanzia elettorale 2019: cos’è e perché si chiama così Questo agosto volge al termine e mentre “l’estate sta finendo”, l’Esecutivo gialloverde è già finito. In maniera sicuramente radicale, con un Salvini che ha voluto staccare la spina per cercare di tornare quanto prima alle urne e capitalizzare il capitale politico accumulato nell’ultimo anno. Il piano del leader leghista, per ora, non ...

Agosto 2019 - arriva la notte della “Luna Nera” : cos’è e perché sarà “Super” : La Luna protagonista nel cielo di Agosto 2019, non solo con la sua luminosità, ma anche con 5 fasi anziché le consuete 4 e con suggestive congiunzioni. Il 9, 10 e 11 Agosto, il nostro satellite naturale, in piena fase crescente, ha regalato degli splendidi incontri cosmici, con Giove e Saturno. La Luna ha poi rubato la scena durante il periodo di visibilità dello sciame meteorico delle Perseidi, meglio noto come le “Lacrime di San ...

Che cos’è il sensore ToF - montato sugli ultimi smartphone? Ecco che cosa fa : Si fa spesso menzione del sensore ToF ossia Time of Flight come componente fondamentale delle fotocamere digitali montate sugli smartphone moderni. Che cos’è questo importante elemento hardware e come funziona? Scopriamo tutto quel che riguarda questo “occhio” supplementare comprendendo così meglio a cosa possa servire nell’esperienza quotidiana. Che cos’è il Time of Flight Il tempo […] L'articolo Che ...

Danno da vacanza rovinata : Che cos’è e come farlo valere. La guida : Danno da vacanza rovinata: che cos’è e come farlo valere. La guida Nel periodo estivo, tra le varie voci di Danno che possono rilevare in una eventuale controversia in tribunale, ce n’è una tipicamente legata a questa stagione dell’anno. Si tratta del cosiddetto Danno da vacanza rovinata. Vediamo allora in che cosa esattamente consiste e come poter ottenere tutela risarcitoria per esso. Se ti interessa saperne di più sulla ...

Cos’è il Ferragosto e perché lo festeggiamo : Quali sono le origini della festività, che vengono sia dalla tradizione cristiana sia da quella pagana

Che cos’è il “sovranismo” e perché ci dovrebbe far paura : Davanti alla crisi di governo aperta da Matteo Salvini e alla prospettiva imminente di nuove elezioni, cerchiamo di capire una delle parole chiave della campagna elettorale permanente in cui stiamo vivendo, e su cui si sta già facendo forza per le prossime elezioni: che cos'è il "sovranismo"? E perché alle persone vispe fa paura?Continua a leggere

Salvagente stradale : cos’è e a cosa serve per auto e pedoni. Perchè è utile : Salvagente stradale: cos’è e a cosa serve per auto e pedoni. Perchè è utile Per la legge, esiste un ulteriore tipo di Salvagente, rispetto a quello che tutti conosciamo. Si tratta del cosiddetto Salvagente stradale, il quale forse qualcuno ricorderà come elemento delle lezioni di teoria in scuola guida: vediamo allora di ricordare di che si tratta e qual è la sua utile funzione per i cittadini che percorrono le vie più ...

Che cos’è l’HDR10+ e perché è importante? Fa la differenza sui display degli smartphone : Tutto ciò che c'è da sapere sull'HDR10+: smartphone compatibili, che cos'è, come funziona e perché è importante per i display. L'articolo Che cos’è l’HDR10+ e perché è importante? Fa la differenza sui display degli smartphone proviene da TuttoAndroid.