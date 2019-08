Charles Leclerc | GP Belgio F1 2019 | “Spa-Francorchamps è una pista mitica E’ bello

F1 - Charles Leclerc : “Mi assumo sempre le mie responsabilità quando sbaglio. Importante essere onesti con se stessi” : Momento di pausa e di riflessione per i piloti del Mondiale 2019 di F1. Dopo l’appuntamento in Ungheria, il Circus ha dato a tutti appuntamento a Spa (Belgio), dove a cavallo del mese di agosto e di settembre si disputerà uno dei round più attesi in calendario. Il layout affascinante della pista belga è uno dei più apprezzati e la Ferrari è intenzionata a interrompere il digiuno di vittorie di quest’annata poco positiva. Charles ...

F1 - Charles Leclerc : “Mi assumo sempre le mie responsabilità quando sbaglio. Importante essere onesti con se stessi” : Momento di pausa e di riflessione per i piloti del Mondiale 2019 di F1. Dopo l’appuntamento in Ungheria, il Circus ha dato a tutti appuntamento a Spa (Belgio), dove a cavallo del mese di agosto e di settembre si disputerà uno dei round più attesi in calendario. Il layout affascinante della pista belga è uno dei più apprezzati e la Ferrari è intenzionata a interrompere il digiuno di vittorie di quest’annata poco positiva. Charles ...

F1 - Mattia Binotto : “Sebastian Vettel non se ne andrà senza titolo - Charles Leclerc sta crescendo gara dopo gara” : Proseguono le vacanze per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Formula Uno e in casa Ferrari i pensieri si annidano tutti su quello che sarebbe potuto essere questo campionato, e invece non è stato. dopo tanti sogni nel corso dell’inverno, infatti, la scuderia di Maranello ha collezionato solamente delusioni in questa prima parte di stagione e, anche con un pizzico di sfortuna, non è stata in grado di vincere nemmeno una gara. Entrambi i ...

Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica degli stipendi 2019 : Lewis Hamilton il più ricco - Charles Leclerc solo nono! : Il business che circonda il circus della Formula 1 è maestoso e tutto ciò si riflette inevitabilmente negli stipendi che i team garantiscono ai propri piloti impegnati nella massima categoria mondiale del Motorsport. Per Quanto riguarda la stagione in corso, secondo la graduatoria stilata da F1 Weekends, Lewis Hamilton è il più ricco dei piloti in griglia grazie al nuovo contratto biennale con Mercedes fino al 2020 che gli ha consentito di ...

Quanto guadagnano i piloti di F1? La classifica degli stipendi 2019 : Lewis Hamilton il più ricco - Charles Leclerc solo nono! : Il business che circonda il circus della Formula 1 è maestoso e tutto ciò si riflette inevitabilmente negli stipendi che i team garantiscono ai propri piloti impegnati nella massima categoria mondiale del Motorsport. Per Quanto riguarda la stagione in corso, secondo la graduatoria stilata da F1 Weekends, Lewis Hamilton è il più ricco dei piloti in griglia grazie al nuovo contratto biennale con Mercedes fino al 2020 che gli ha consentito di ...

F1 - Mondiale 2019 : i numeri di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il tedesco esalta meno - eppure è davanti.. : Tempo di vacanze per il Mondiale 2019 di Formula Uno, tempo quindi di bilanci, per il momento parziali, dato che abbiamo vissuto solamente 12 dei 21 appuntamenti in calendario. In casa Ferrari il taccuino di Mattia Binotto comprende le valutazioni dei suoi due piloti. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, in rigoroso ordine di anzianità, non hanno completato una prima fase di stagione particolarmente scintillante. Ci sono stati alti ...

F1 - Charles Leclerc : “Vettel sta lavorando meglio di me sui long-run - faccio fatica a fine gara” : Il circus della Formula 1 è andato ormai in vacanza per la pausa estiva prima di immergersi nel lungo tour de force conclusivo che comincerà in Belgio nel fine settimana 30 agosto-1 settembre. L’ultima gara in Ungheria però ha lasciato molti strascichi soprattutto in casa Ferrari per una prestazione assolutamente da dimenticare in fretta nonostante il terzo posto raccolto da Sebastian Vettel. Il tedesco della Rossa ha avuto la meglio sul ...

F1 - Charles Leclerc in pista a Monza per il filming day : la Ferrari prova l’assetto per vincere il GP d’Italia : Charles Leclerc è sceso in pista a Monza nella giornata di ieri per un fulming day, 100 km concessi dal regolamento della Formula Uno che sono finalizzati alle riprese promozionali e alle attività commerciali. La ventina di giri percorsi dal monegasco sul circuito che tra un mese esatto ospiterà il GP d’Italia ha permesso anche di testare alcune soluzioni in vista dell’attesissima gara casalinga dove la Ferrari punterà a conquistare ...

VIDEO F1 Charles Leclerc GP Ungheria 2019 : “Errore inaccettabile nel Q1 - alla fine però ho estratto il massimo dalla vettura” : Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto la qualifica del GP di Ungheria 2019, risultando la migliore delle Ferrari in Q3 nonostante la vettura si sia rivelata parecchio lontana dalle Mercedes e da Verstappen nel time-attack finale. Il monegasco ha commesso un brutto errore sul finale del Q1, sbattendo la sua vettura sul muro dell’ultima curva ma fortunatamente i meccanici sono riusciti a rimetterlo in pista per il turno successivo, con ...

VIDEO Charles Leclerc sbatte contro il muro in qualifiche - che errore con la Ferrari. Riparazione lampo dei meccanici : Charles Leclerc si è reso protagonista di un errore imperdonabile durante il Q1 delle qualifiche del GP di Ungheria, il tedesco era già certo di un posto nel Q2 ma ha voluto forzare il passo e ha sbagliato all’ultima curva del tracciato dell’Hungaroring: alla fantomatica 14 si è girato ed è andato a sbattere col retrotreno contro il muro. I meccanici della Ferrari sono riusciti a riparare la vettura in tempo record e a rimettere in ...

Formula 1 – Charles Leclerc fa mea culpa : “errore in Q1 non ammissibile. Verstappen? Mi aspettavo la sua pole perchè…” : Charles Leclerc si rammarica per l’errore nel Q1 delle qualifiche del Gp d’Ungheria: il pilota Ferrari fa mea culpa e sottolinea le differenze con Verstappen in pole Quarto posto per Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria, dominate da uno straordinario Max Verstappen. La sessione di qualifiche del giovane pilota Ferrari è stata condizionata da un errore nel Q1 che lo ha fatto finire a muro, ...

VIDEO Charles Leclerc - incidente nelle qualifiche del GP Ungheria : Ferrari contro il muro all’ultima curva : Charles Leclerc ha commesso un grave errore durante il Q1 delle qualifiche del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa all’Hungaroring. Il pilota della Ferrari, già comodamente ammesso al Q2, è andato in testacoda all’ultima curva ed è andato a sbattere col posteriore contro il muro. I meccanici della Scuderia di Maranello sono però riusciti a riparare la vettura in una decina di minuti e a rimettere in pista la ...

VIDEO Charles Leclerc : “Che fatica col bilanciamento della Ferrari - vado meglio sul bagnato” : Charles Leclerc è molto deluso dal risultato ottenuto nelle prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha concluso a un secondo di distacco da Pierre Gasly nella seconda sessione e ha analizzato la sua prova: “Oggi è stato molto difficile, ho fatto fatica con il bilanciamento della macchina. Sul bagnato andavo meglio, spero che piova in qualifica. Devo assolutamente migliorare il bilanciamento per essere ...

Charles Leclerc F1 - GP Ungheria 2019 : “Giornata difficile - spero che piova in qualifica : vado bene sul bagnato” : Charles Leclerc non è riuscito a essere incisivo nelle prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul tracciato dell’Hungaroring. Il pilota della Ferrari, reduce dal pesantissimo errore in Germania che gli è costato una potenziale vittoria, spera di riscattarsi in terra magiara ma il lungo fine settimana non è incominciato nel miglior modo possibile visto che nella sessione pomeridiana ha accusato un secondo ...