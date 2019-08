Cecchinato eliminato agli Us Open | buon debutto per Nadal

Tennis - ATP Winston-Salem 2019 : i risultati di lunedì 19 agosto. Cecchinato avanza - eliminato Andy Murray : A Winston-Salem prosegue il Torneo ATP 250, sul cemento statunitense si è giocato intensamente fino all’arrivo della pioggia che ha costretto a rinviare alla giornata odierna alcuni incontri tra cui quello tra Fabbiano e Rublev. L’Italia può sorridere per la vittoria di Cecchinato su Bublik, l’azzurro ha conquistato il primo set al tie-break e poi ha approfittato del ritiro dell’avversario, ora il siciliano se la dovrà ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : Marco Cecchinato eliminato ancora al primo turno. Il siciliano ko contro Chardy in due set : Prosegue purtroppo il momento negativo di Marco Cecchinato. Il Tennista italiano, impegnato nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria), è stato sconfitto dal francese Jeremy Chardy (n.74 del mondo) con il punteggio di 7-6 (8) 7-5 in 1 ora e 47 minuti di partita. Un ko pesante che conferma il periodo estremamente buio vissuto dal palermitano, incapace di invertire questo trend e di sfruttare le occasioni di questo match. Nel primo set ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Cecchinato eliminato - Berrettini passa al secondo turno! Caruso sotto di due set con Simon. Attesa per Fognini e Gatto-Monticone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

Wimbledon – Cecchinato eliminato all’esordio : De Minaur trionfa in tre set : Cecchinato subito out: l’azzurro eliminato al primo turno di Wimbledon Niente da fare per Marco Cecchinato all’esordio a Wimbledon: l’azzurro è stato eliminato nel primo turno dello Slam inglese, in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club di Londra, per mano di De Minaur. L’australiano, numero 29 del ranking ATP ha trionfato col punteggio di 6-0 6-4 7-6 (5), dopo due ore e 4 minuti di gioco. ...