Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ecco la lettera inviata dall’eurodeputato Carlo Calenda a Paolo Gentiloni eZingaretti, rispettivamente presidente e segretario del Partito democratico, in cui presenta le sue dimissioni.Paolo,vi prego di voler accettare le mie dimissioni dalla Direzione Nazionale del Partito Democratico.E’ una decisione difficile e sofferta. Nell’ultimo anno e mezzo ho sentito profondamente l’appartenenza a un partito che, per quanto diviso e disorganizzato, consideravo l’ultimo baluardo del riformismo in Italia. Per questo mi sono iscritto al Pd all’indomani della sconfitta più pesante mai subita dal centrosinistra.In questi mesi ho cercato di dare in tutti i modi un contributo di idee e di iniziativa politica. Insieme ci siamo battuti alle elezioni di maggio con coraggio e coesione, raggiungendo un risultato non scontato. ...

HuffPostItalia : 'Caro Nicola, mi dimetto' - SpecialeLuca : RT @HuffPostItalia: 'Caro Nicola, mi dimetto' - di_vece_davide : ?@CarloCalenda? ha tutta la mia stima. #senzadime -