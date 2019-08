Carlo Cracco | Mia moglie Rosa mi ha fatto scoprire che c' è dell' altro oltre al

Fonte : blogo

(Di mercoledì 28 agosto 2019) A due anni dall'addio a 'Masterchef',sbarca su Rai2 per prendere parte, dal 16 settembre, dal lunedì al venerdì, ad un nuovo cooking show, che porta per titolo 'Nella mia cucina': Ho accettato di fare questo programma perché il produttore è Scavolini, brand con cui collaboro da anni. Non volevano il solito spot, così hanno inventato un format divertente: in 15 minuti il partecipantea serata dovrà eseguire il piatto che gli spiego, senza vedermi mai. Saremo schiena contro schiena. Finito questo show, raddoppierò la mia assenza dalla tv: starò via almeno quattro anni, la volta dopo otto, fino a scomparire. Lo chef, intervistato da Vanity Fair, in edicola questa settimana, ha rivelato di essere un papà attento, premuroso, senza viziarli con tutti gli agi guadagnatosi in tutti questi anni di carriera: Io e(Fanti, suadal 2018, ndr) insegniamo loro che ...

