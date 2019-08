Carli Lloyd cambia sport? Piovono offerte dalla Nfl | “sto prendendo seriamente in

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019)verso un clamoroso cambio diper la Nfl per la due volte campionessa del mondo di calcio femminile Dagli Stati Uniti arriva un clamoroso scoop:, due volte campionessa del mondo di calcio femminile col team USA potrebberee diventare una giocatrice di NFL. A lanciare lo scoop è stato Fox, a seguito di un video che sta diventando virale, nel qualemette a segno un kick da 55 yards durante una visita ai Philadelphia Eagles. “Sto discutendo con mio marito e (l’allenatore James Galanis) sulla possibilità di giocare realmente in Nfl. Entrambi pensano che potrei farlo e dovrei prenderlo in considerazione. Quindi lo stoin considerazione, dato che è una sfida (e) probabilmente mi piacerebbe“, ha affermato la 37enne campionessa americana a Foxs dopo aver ricevuto ...

