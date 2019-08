Cancro | “così le cellule tumorali muoiono in assenza di gravità”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Lo spazio si candida a diventare la nuova frontiera della ricerca contro il. Stando a uno studio australiano le condizioni di gravità simili a quelle presenti nella Stazione spaziale internazionale (Iss) hanno avuto un effetto sulle: “In 24 ore, in questa condizione di micro-gravità, l’80-90% dellemuore senza trattamento farmacologico”, afferma Joshua Chou dell’Università della Tecnologia di Sydney (Uts), che ha messo a punto un nuovo device in grado di replicare condizioni di gravità vicine allo zero. “Abbiamo inserito nel simulatore quattro diversi tipi di tumori: alle ovaie, al seno, al naso e ai polmoni – ha spiegato Chou alla Abc – Riducendo la gravità, abbiamo registrato che lenon riescono più a comunicare tra loro. Un effetto che incide sulla loro sopravvivenza”. L’ipotesi suggerita dalla ricerca ...

