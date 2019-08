Call of Duty Modern Warfare e gli assist alla mira | Infinity Ward ha pensato a tutto

Call of Duty Modern Warfare rinuncia al motion capture - scelta particolare di Infinty Ward : È stato un fine settimana vissuto a grandissima intensità quello dei fan di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie targata Activision curato in questo specifico frangente dai ragazzi di Infinity Ward. La versione alpha del gioco ha infatti consentito di avere un primo piccolo assaggio di alcune delle bontà videoludiche pronte a essere impiattate e servite sul finire del prossimo mese di ottobre, e ovviamente la salivazione ...

Alle 18 : 00 vi aspettiamo in diretta con l'Alpha di Call of Duty Modern Warfare : Quest'oggi Alle 18:00 vi aspettiamo puntuali con la diretta della modalità Gunfight di Call of Duty Modern Warfare.Avremo dunque modo di provare insieme questa modalità giocando all'Alpha di Call of Duty Modern Warfare, i cui server sono infatti già online su PS4. Il lancio dell'Alpha è infatti disponibile solo per i possessori della console Sony, mentre tutti i giocatori PC e Xbox One dovranno dunque attendere la versione beta, prevista per il ...

L'alpha di Call of Duty : Modern Warfare disponibile a sorpresa da ora su PS4 : Con una mossa a sorpresa da Activision e Infinity Ward, la 2v2 Gunfight Open Alpha di Call of Duty: Modern Warfare è già disponibile su PS4. L'alpha era, in realtà, prevista per le ore 19 di oggi. Potrete giocare gratuitamente alla nuova modalità per tutto il weekend su PS4 e non sarà necessario l'abbonamento PlayStation Plus.Potete scaricare L'alpha da 36 GB da PlayStation Store e provarla da oggi fino a domenica 25 agosto.Leggi altro...

Call of Duty Modern Warfare alla Gamescom 2019 - come partecipare alla versione Alpha : Sono settimane indubbiamente calde per Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie che si appresta a riscoprire le proprie origini dopo le derive eccessivamente futuristiche degli ultimi capitoli. Un dietrofront da parte di Infinty Ward i cui reale beneficiatari saranno ovviamente gli utenti della community, che potranno calcare nuovamente i campi di battaglia che hanno reso la saga un vero e proprio classico imperdibile su ...

Gamescom 2019 : Call of Duty Modern Warfare si mostra in un nuovo trailer : Nel corso di questa scoppiettante Gamescom, è stata annunciata un'alpha relativa a Call of Duty Modern Warfare esclusiva per gli utenti PS4. Il tutto sarà disponibile da questo venerdì ed i giocatori potranno partecipare in furiosi scontri 2 contro 2 in 5 diverse mappe (Stack, King, Speedball, Docks e Pine).Di seguito trovate il trailer completo mostrato durante l'evento, prima di lasciarvi vi ricordiamo però che Call of Duty Modern Warfare sarà ...

Call of Duty : Modern Warfare utilizzerà la tecnologia ray tracing su PC - diamo uno sguardo al trailer : Infinity Ward, sviluppatore di Call of Duty: Modern Warfare, porterà la tecnologia ray tracing all'interno del suo gioco per quanto riguarda la versione PC.In vista dell'inizio della Gamescom possiamo dare un primo sguardo a questa feature che stravolge completamente il realismo dei giochi attraverso un trailer. Nvidia ha confermato che il ray tracing sarà disponibile sia per la campagna a giocatore singolo, sia nella modalità 2vs2 in ...

Call of Duty : Modern Warfare sarà protagonista alla Gamescom 2019 con nuovi video e un "annuncio speciale" : L'evento di apertura della Gamescom 2019, Opening Night Live, vedrà la presenza di alcuni importanti giochi e sarà il palcoscenico per annunci piuttosto grandi per titoli del calibro di Gears 5, Death Stranding, Need for Speed ​​Heat e altri. Ora, scopriamo che un altro gioco si unirà alla scaletta dell'evento, ovvero Call of Duty: Modern Warfare.Geoff Keighley, che ospiterà lo show il 19 agosto, ha recentemente confermato su Twitter ...

Call of Duty Modern Warfare prepara un annuncio importante - occhi puntati sulla Gamescom 2019 : L'autunno di quest'anno sancirà il ritorno sulle scene di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision che si appresta a fare faville. Il merito va ovviamente a Infinity Ward, team di sviluppo parecchio apprezzato dalla community del gioco, che dopo sviluppi eccessivamente futuristici a pensato bene di tornare a posare i piedi dei combattenti a terra, senza voli (pindarici e non) a distrarre ...

Striking Distance : nuovi ex membri di Call of Duty e Dead Space entrano a far parte del nuovo studio di PUBG Corp. : Striking Distance, studio con sede in California, guidato dagli ex di Dead Space e Call of Duty e dal direttore generale Glenn Schofield, sta collaborando per creare una "esperienza narrativa originale" nell'universo PUBG.I nuovi assunti includono il senior director Demetrius Leal (CoD WW2, Advanced Warfare, Modern Warfare 3, Dead Space 1 & 2) e il concept artist Jesse Lee (WW2, Advanced Warfare, Modern Warfare 3, Dead Space), secondo quanto ...

Il multiplayer di Call of Duty : Modern Warfare in un nuovo video gameplay di circa 25 minuti : Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare è stato svelato ufficialmente qualche giorno fa in un trailer, mentre ancora attendiamo un reveal dedicato alla campagna che, secondo gli sviluppatori, avrà un forte taglio cinematografico in stile Naughty Dog.Il comparto multiplayer è certamente una delle componenti più attese e i giocatori passeranno molto tempo a sfidarsi nel nuovo COD. Infinity Ward lo sa bene, ed ecco che ha deciso di ...

Call of Duty Modern Warfare pronto a tutto - Infinity Ward pensa anche al multiplayer offline : I primi giorni del mese di agosto sono stati palesemente forieri di interessanti novità per i fan di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie pronto a espandere le vicissitudini belliche della serie di Activision. Con Infinity Ward in cabina di regia d'altronde non si scherza di certo, e chiaramente le aspettative della community non possono che essere adeguatamente elevate in vista della release ...

Call of Duty : Modern Warfare sarà un'esperienza cinematografica in pieno stile Naughty Dog : Con Call of Duty: Modern Warfare ci sarà il ritorno alla campagna che, a quanto pare, avrà un forte taglio cinematografico simile ai giochi di Naughty Dog.La conferma arriva dal gameplay director, Jacob Minkoff, in una recente intervista con Game Infomer. Lo sviluppatore, proveniente dal team al lavoro sull'attesissimo The Last of Us: Part 2, ha parlato di come Infinity Ward si sia impegnata nella struttura lineare del gioco a supporto di una ...

Call Of Duty : Modern Warfare sarà il capitolo con più DLC della serie : Passano gli anni e un nuovo Call of Duty sta per arrivare sui nostri schermi, tuttavia non si tratta di un capitolo qualsiasi, ma il soft reboot del mitico Modern Warfare. Al momento una delle novità più importanti è che il gioco sarà sprovvisto di Season Pass, tuttavia secondo gli sviluppatori Call Of Duty: Modern Warfare sarà il capitolo con più DLC dell'intera saga.Durante l'ultima riunione finanziaria con gli azionisti, il Chief Operating ...

Call of Duty Modern Warfare insegnerà ai giocatori a riconoscere i nemici : Jacob Minkoff (director di Call of Duty Modern Warfare) ha rilasciato recentemente una nuova dichiarazione sul gioco, soffermandosi su un’aspetto della Campagna molto interessante quanto originale, scopriamo insieme di cosa si tratta. Call of Duty Modern Warfare: Nuovi dettagli sulla Campagna Giocando la campagna di Call of Duty Modern Warfare, vi renderete conto che non sempre i nemici indossano delle uniformi. Vi troverete in una ...