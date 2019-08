Calciomercato Inter | l’ultima soluzione al caso Icardi si chiama Napoli | l’argentino però

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il club del presidente De Laurentiis non ha perso ancora le speranze per, ma l’argentino sembra avere in mente tutt’altraIlnon accenna ad avviarsi verso una, anzi. L’resta in mezzo al guado, certa dell’estraneità al progetto dell’argentino, ma ignara su quale possa essere la via d’uscita di questo tunnel senza fine. Claudio Grassi/LaPresse L’incontro avvenuto ieri ad Appiano Gentile tra Zhang, Marotta e Maurito non ha sortito alcun effetto: la società ha ribadito la propria linea,invece la sua volontà di rimanere. Ilresta sullo sfondo in attesa di sviluppi, tenendo in caldo Fernando Llorente, svincolato e quindi tesserabile anche dopo il 2 settembre. La volontà dell’ex capitano nerazzurro potrebbe essere quella di trascinare l’in tribunale per mobbing, così da ...

FabrizioRomano : Alexis Sanchez all’Inter, here we go! Via libera dal Manchester United arrivato poco fa: operazione conclusa ????… - DiMarzio : #Sanchez, l’@Inter e il @ManUtd sempre più vicini all’intesa finale @SkySport #calciomercato - FabrizioRomano : Alexis Sanchez, l’Inter è sempre rimasta ottimista: nessun intoppo e si continua a trattare verso la chiusura ???? @SkySport #calciomercato -