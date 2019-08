Calciomercato Inter | i nerazzurri sono scatenati | l’agente di Llorente avvistato in sede

Calciomercato Crotone : idea Soddimo - in difesa interessano Marrone - Heurtaux e Silvestre : Il Crotone prepara in questi giorni la seconda gara della stagione, la trasferta in programma sabato 31 agosto alle ore 18:00 presso lo stadio "Alberto Picco" contro lo Spezia, ma l'attenzione dei tifosi rimane concentrata sugli ultimi giorni dedicati alle contrattazioni di Calciomercato estivo. In casa rossoblu l'idea rimane quella di portare in terra di Calabria ancora un difensore, possibilmente con una certa esperienza, in modo da completare ...

Calciomercato Inter - Alexis Sanchez è arrivato a Milano : adesso le visite mediche e la firma sul contratto : L’attaccante cileno è arrivato a Malpensa nel pomeriggio, adesso si sposterà alla Clinica Humanitas per le visite mediche Il primo giorno di Alexis Sanchez da giocatore dell’Inter è cominciato, il cileno infatti è arrivato questo pomeriggio all’aeroporto di Milano Malpensa, pronto per cominciare questa nuova avventura. Pantaloni verde scuro, maglietta bianca, giubbotto jeans grigio e cappellino in testa, l’ormai ex ...

Calciomercato Inter - l’ultima soluzione al caso Icardi si chiama Napoli : l’argentino però ‘minaccia’ le vie legali : Il club del presidente De Laurentiis non ha perso ancora le speranze per Icardi, ma l’argentino sembra avere in mente tutt’altra soluzione Il caso Icardi non accenna ad avviarsi verso una soluzione, anzi. L’Inter resta in mezzo al guado, certa dell’estraneità al progetto dell’argentino, ma ignara su quale possa essere la via d’uscita di questo tunnel senza fine. Claudio Grassi/LaPresse L’incontro ...

Calciomercato 28 agosto : Juve - offerta PSG per Mandzukic. Inter - fatta per Sanchez. Roma - Kalinic e Rugani. Fiorentina - frenata De Paul : Calciomercato 28 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 28 agosto. JuveNTUS– Capitolo cessioni pronto ad entrare nel vivo. Da valutare il futuro di Dybala, ma nelle ultime ore, come riportato da “Skysport“, il PSG avrebbe avanzato un’offerta per Mandzukic, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore. Rugani verso la Roma, mentre resta in […] L'articolo Calciomercato 28 agosto: Juve, offerta PSG per ...

Calciomercato Inter – Trovato l’accordo per Sanchez : il cileno in arrivo mercoledì a Milano : Alexis Sanchez in arrivo a Milano: Trovato l’accordo tra Inter e Manchester United per il cileno Giornate ricche di emozioni per Antonio Conte: dopo la prima vittoria stagionale, conquistata ieri dalla sua Inter con un secco 4-0 sul Lecce, per l’allenatore nerazzurro arrivano splendide notizie. L’ad Marotta ha infatti chiuso la trattativa col Manchester United per Alexis Sanchez: il cileno dovrebbe arrivare a Milano già ...

Calciomercato Inter : è fatta per Alexis Sanchez - il cileno arriva in prestito secco : Continuano ad arrivare buone notizie nella parte nerazzurra di Milano, già rinfrancata da un ottimo esordio in campionato con un sonoro 4-0 alla neopromossa Lecce. Nella serata di oggi martedì 27 agosto l'Inter ha infatti annunciato l'avvenuto accordo con il Manchester United per l'arrivo di Alexis Sanchez. Un matrimonio, quello tra i nerazzurri ed il cileno, nell'aria da tempo ma rinviato spesso per ragioni economiche. In tarda serata ...

Calciomercato Inter - fatta per Alexis Sanchez : cambia la formula : Tutto definito tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Il cileno è atteso a Milano già nella giornata di domani per visite mediche e firma. A cambiare è la formula dell’operazione, come riportato da Sky. Non si tratterà più di un prestito con diritto di riscatto ma di un prestito secco e gratuito. L’Inter pagherà 5 milioni dell’esoso stipendio di Sanchez. Alexis Sanchez è un calciatore cileno, classe 1988. ...

Calciomercato Inter - faccia a faccia tra Icardi e il presidente Zhang : confermata la linea dura del club : Nel corso del colloquio avvenuto nella giornata di oggi, il numero uno nerazzurro ha confermato a Icardi la sua estraneità al progetto tecnico Mauro Icardi continua a restare fuori dal progetto tecnico dell’Inter, come ribadito oggi dal presidente Zhang Jr e dall’amministratore delegato Marotta. Fabrizio Corradetti – LaPresse I due dirigenti hanno incontrato l’argentino nella giornata di oggi, confermandogli la ...

Calciomercato Inter – Joao Mario ceduto al Lokomotiv Mosca : cifre e dettagli dell’affare : Joao Mario ceduto dall’Inter in prestito con diritto di riscatto al Lokomotiv Mosca: il giocatore è già in Russia per le visite mediche e la firma Il feeling fra l’Inter e Joao Mario non è mai sbocciato. Il centrocampista portoghese, arrivato a Milano come uno dei migliori talenti del calcio europeo, e per questo strapagato dall’Inter alla cara bottega dello Sporting, lascia i nerazzurri dopo appena 3 anni. Il giocatore è ...

Inter : Sanchez tra i colpi da regalare a Conte nell'ultima settimana di Calciomercato : Si entra nell'ultima settimana della sessione estiva di calciomercato e tante squadre sono al lavoro per regalare gli ultimi rinforzi ai propri allenatori. Tra i club maggiormente attivi c'è l'Inter, che ieri ha esordito nel miglior modo possibile in campionato, battendo il Lecce 4-0 e mettendo in mostra pregi e difetti della nuova gestione Conte. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha sottolineato come, a differenza di altre squadre, ...

Calciomercato - le notizie di oggi – I nuovi undici di Fiorentina e Bologna - tegola Inter per Sanchez : IL NUOVO 11 DELLA Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’esordio in campionato, sconfitta contro il Napoli con il risultato di 3-4, partita pirotecnica e che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della squadra, la squadra di Montella può essere una sicura protagonista in stagione. La Fiorentina ha incontrato una candidata allo scudetto e si è disimpegnato bene, sfiorando anche la vittoria e senza poter contare dal primo ...

Calciomercato Inter NEWS/ L'arrivo di Milinkovic-Savic è complicato - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, ultime notizie: Wanda Nara ha parlato di Icardi ieri sera a Tiki Taka. Il centrocampista serbo difficilmente potrà arrivare.

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Calciomercato Inter : Alexis Sanchez slitta - il vice Lukaku può arrivare a zero : Il Calciomercato dell’Inter è tutto concentrato sull'attacco. Alexis Sanchez è il nome più caldo ma a Conte servirebbe anche un secondo centravanti. Romelu Lukaku, oggi in campo da titolare contro il Lecce, non basta, serve un suo alter ego per le tre competizioni. Marotta studia le soluzioni, poche le risorse per il prossimo obiettivo nerazzurro e così viene sondato il mercato dei giocatori svincolati. Due sono le idee forti, che però vanno ...