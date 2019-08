Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Per il secondo anno Ceglie Messapica ospiterà “La Piazza“, la tre giorni organizzata dae dall’amministrazione comunale. Dal 30al 1 settembre nel comune in provincia dici saranno incontri e dibattiti di confronto sulla politica. Tra i nomi in programma c’è quello di Giuseppe Conte che sarà presente alladelse le consultazioni al Colle lo consentiranno. “Decideranno tutti ovviamente all’ultimo minuto, in base ai tempi della crisi fissati dal presidente Sergio Mattarella – spiegano gli organizzatori – E inevitabilmente, all’ultimo minuto e in stretta relazione con Roma, si definirà il focus annuale de La Piazza. Un nascente nuovo governo o la partenza da Ceglie della campagna elettorale per le elezioni anticipate?”. Sabato a commentare l’evoluzione della crisi politica ci saranno ...

Italia_Notizie : Brindisi, il 30 agosto inizia la seconda edizione del festival di Affari Italiani “La Piazza”. Tra gli ospiti anche… - Cascavel47 : Brindisi, il 30 agosto inizia la seconda edizione del festival di Affari Italiani “La Piazza”. Tra gli ospiti anche… - TutteLeNotizie : Brindisi, il 30 agosto inizia la seconda edizione del festival di Affari Italiani “La… -