Briatore offre lavoro a Montecarlo Sui social insorgono | Paga troppo bassa

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Flaviofinisce sotto l’occhio del ciclone delle polemichea causa di un annuncio dipubblicato sul suo profilo Facebook. Secondo gli utenti, lo stipendio di 2mila euro sarebbebasso per un posto dinel Principato di Monaco. “Ciprianicerca un economo serio da affiancare allo Chef e al management di per ricevere la merce, registrare fatture, immettere ordini e tenere aggiornato il sistema di controllo del magazzino”, si legge nell’annuncio pubblicato dall’imprenditore.Pronta la risposta di alcuni utenti che fanno notare come la bustanon sarebbe sufficiente “a coprire nemmeno l’affitto nel Principato”. “A Milano un praticante prende di più”, controbatte un altro utente. Leggi anche...ancora contro la Puglia: "Robe da pazzi. Mandano ...

