Brexit | stop al Parlamento La Regina Elisabetta si piega a Boris Johnson | il grave

Brexit - la Regina autorizza lo stop richiesto da Johnson : il Parlamento inglese si ferma 5 settimane. Corbyn : “Minaccia alla democrazia” : La Regina Elisabetta ha acconsentito alla richiesta del primo ministro britannico Boris Johnson di sospendere il Parlamento inglese per cinque settimane, dalla seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre. La decisione è arrivata al termine della riunione del Consiglio privato a Balmoral, fra la sovrana britannica, il leader dei Comuni, Jacob Rees-Mogg – il Lord Presidente del Consiglio – il leader dei Lord Baronessa Evans e ...

Brexit - il premier Johnson chiede alla Regina lo stop al Parlamento. Giù la sterlina : La strategia è di evitare che i deputati possano votare un rinvio dell’uscita dall’Unione Europea. La Camera rimarrebbe chiusa fino al 14 ottobre. Corbyn: «Un oltraggio, sono inorridito»

Brexit - anche Macron apre a Johnson : sì a intesa sul «backstop» in un mese : Il presidente francese ha comunque messo in chiaro che se ci sarà una hard Brexit, un'uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea senza un accordo, la responsabilità sarà tutta del Governo di Londra

Brexit - Londra : “Non metteremo controlli in Irlanda - ma no a backstop” : Londra, 20 ago. (AdnKronos) – “Noi siamo profondamente impegnati per la pace, prosperità e sicurezza in Irlanda del Nord e non saranno mai, e siamo stati chiari su questo, istituiti infrastrutture o controlli sul confine”. Così un portavoce di Downing Street replica alla risposta data dal presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, alla lettera inviata da Boris Johnson in cui si chiede di togliere il backstop ...

Congelare il backstop e siglare l'accordo sulla Brexit. La proposta di Boris Johnson all'Ue : Il premier britannico Boris Johnson ha rinnovato l’appello alla Ue per un “compromesso” sull’accordo di uscita del Regno Unito in una lettera al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Nella lettera a Tusk, BoJo garantisce il suo “personale impegno” sul fatto che il governo “lavorerà con energia e determinazione per raggiungere un accordo” sulla Brexit, ma esclude che tale accordo ...

Brexit - Johnson a Tusk : “Lavoriamo a un accordo - ma senza backstop”. E in caso di no deal stop a libera circolazione delle persone : “Prometto di lavorare con impegno a un accordo sulla Brexit, ma senza backstop“. È questo il nocciolo della riflessione del primo ministro inglese Boris Johnson espresso in una lettera resa pubblica la sera del 19 agosto e indirizzata al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il neo inquilino di Downing Street come è noto – a differenza di Theresa May che l’ha preceduto – è pronto a far uscire il Paese dalla ...

Brexit - Johnson scrive a Tusk : ? accordo è priorità - ma senza backstop : Boris Johnson scrive a Donald Tusk, primo tentativo pubblico per rinegoziare l’accordo sulla Brexit. Al centro della lettera il backstop con l’Irlanda, uno tra i nodi irrisolti della Brexit: i 499 chilometri che dividono la parte settentrionale dell’isola tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord

Brexit - Londra conferma : “Senza accordo - stop a libera circolazione persone” : Londra, 19 ago. (AdnKronos) – In caso di dalla Ue il prossimo 31 ottobre, il governo britannico metterà fine “immediatamente” alla libera circolazione delle persone. Lo ha fatto sapere una portavoce di Downing Street, in quello che appare come un irrigidimento delle posizioni rispetto al precedente esecutivo di Theresa May, che aveva previsto “un periodo di transizione” in caso di no deal. “La libera ...

