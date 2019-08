Brexit | Johnson chiude il Parlamento fino al 14 ottobre Le opposizioni | “È un golpe

Brexit - stop al Parlamento. La Regina Elisabetta si piega a Boris Johnson : il grave sospetto : Sospese le attività parlamentari a Londra. La Regina Elisabetta ha accolto la richiesta del premier Boris Johnson: lo stop scatterà non prima del 9 settembre e non più tardi del 12 e si concluderà il 14 ottobre. Un provvedimento che potrebbe nuocere ai parlamentari che vogliono evitare una Brexit se

Brexit no deal : la Regina appoggia Johnson e chiude il Parlamento : A Londra la democrazia è stata calpestata. Il premier “dittatore” Boris Johnson ha usato le maniere forti per arrivare alla

Brexit - la Regina autorizza lo stop richiesto da Johnson : il Parlamento inglese si ferma 5 settimane. Corbyn : “Minaccia alla democrazia” : La Regina Elisabetta ha acconsentito alla richiesta del primo ministro britannico Boris Johnson di sospendere il Parlamento inglese per cinque settimane, dalla seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre. La decisione è arrivata al termine della riunione del Consiglio privato a Balmoral, fra la sovrana britannica, il leader dei Comuni, Jacob Rees-Mogg – il Lord Presidente del Consiglio – il leader dei Lord Baronessa Evans e ...

Brexit - la Regina acconsente alla richiesta di Johnson di fermare il Parlamento inglese. Corbyn : “Minaccia alla democrazia” : La Regina Elisabetta ha acconsentito alla richiesta del primo ministro britannico Boris Johnson di sospendere il Parlamento inglese per cinque settimane, dalla seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre. La decisione è arrivata al termine della riunione del Consiglio privato a Balmoral, fra la sovrana britannica, il leader dei Comuni, Jacob Rees-Mogg – il Lord Presidente del Consiglio – il leader dei Lord Baronessa Evans e ...

Brexit - Johnson chiede e ottiene la sospensione del parlamento fino al 14/10 | "Oltraggio" - raccolte 220mila firme : Il premier inglese ha chiesto di sospendere i lavori a metà ottobre, alla vigilia dell'uscita dall'Europa.

Brexit - Johnson ferma Westminster"Oltraggio" - raccolte 100mila firme : Il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato i rumors: il Parlamento sarà sospeso durante la seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre, due settimane dalla data prevista per la Brexit, il 31 ottobre. "I deputati avranno molto tempo per discutere", ha detto in una dichiarazione a Sky, mentre la sospensione è stata denunciata dall'opposizione come un modo per impedire ai deputati di fermare una Brexit senza accordo. Segui su ...

Brexit - Boris Johnson chiede alla Regina di chiudere il Parlamento : Le voci si rincorrevano da giorni. Ne aveva parlato l’Observer citando e-mail riservate. Oggi c’è la conferma riportata anche dalla BBC. Il premier britannico Boris Johnson chiederà alla Regina di sospendere le attività del Parlamento pochi giorni dopo il rientro dei parlamentari dalla pausa estiva per riprenderle solo dopo il discorso di Elisabetta II, il 14 ottobre, in cui verrebbe presentata l’agenda del nuovo governo. «Abbiamo bisogno di un ...

Boris Johnson vuole sospendere il Parlamento inglese per impedire un voto sulla Brexit : Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che sospenderà il Parlamento per quasi un mese prima del 31 ottobre, data stabilita per l’uscita, con o senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea. In una lettera inviata a tutti i parlamentari conservatori ha detto che chiederà alla regina di

Brexit - Johnson chiede la sospensione del parlamento fino al 14 ottobre tra le proteste : "Oltraggio" | 30mila firme contro : Il premier inglese ha chiesto di sospendere i lavori a metà ottobre, alla vigilia dell'uscita dall'Europa.

Brexit - il premier Johnson chiede alla Regina lo stop al Parlamento. Giù la sterlina : La strategia è di evitare che i deputati possano votare un rinvio dell’uscita dall’Unione Europea. La Camera rimarrebbe chiusa fino al 14 ottobre. Corbyn: «Un oltraggio, sono inorridito»

Brexit - Johnson ha chiesto alla regina di sospendere il parlamento. Bercow : “Oltraggio costituzionale” : Il governo britannico ha confermato di aver chiesto alla regina di sospendere il parlamento pochi giorni dopo il ritorno al lavoro dei deputati, a settembre. E solo poche settimane prima della scadenza sulla Brexit. Il primo ministro, Boris Johnson, ha annunciato che ci sarà un discorso della regina dopo la sospensione, il 14 ottobre, per delineare la "sua agenda". Questo significa però che il parlamento non avrà probabilmente il tempo di ...

Brexit - Johnson chiederà alla Regina di fermare le Camere per trattare con l’Ue a ‘mani libere’. Corbyn : “Minaccia alla democrazia” : Boris Johnson chiederà alla Regina Elisabetta II di sospendere il Parlamento inglese dalla seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre, pochi giorni dopo che i deputati saranno tornati al lavoro. Lo dà per certo la Bbc. La notizia è stata rilanciata dai principali media britannici e, alla fine, confermata in mattinata dallo stesso Johnson: “I deputati avranno molto tempo per discutere”, ha detto in una dichiarazione a Sky. ...

Brexit - Johnson chiede alla regina di sospendere parlamento. Bercow : “Oltraggio costituzionale” : Il governo britannico ha confermato di aver chiesto alla regina di sospendere il parlamento pochi giorni dopo il ritorno al lavoro dei deputati, a settembre. E solo poche settimane prima della scadenza sulla Brexit. Il primo ministro, Boris Johnson, ha annunciato che ci sarà un discorso della regina dopo la sospensione, il 14 ottobre, per delineare la "sua agenda". Questo significa però che il parlamento non avrà probabilmente il tempo di ...

Brexit - il premier Johnson chiede alla Regina di sospendere il Parlamento : La strategia è di evitare che i deputati possano votare un rinvio dell’uscita dall’Unione Europea. La Camera rimarrebbe chiusa fino al 14 ottobre