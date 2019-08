Brexit | Johnson chiederà alla Regina di fermare le Camere per trattare con l’Ue a “mani

Sarà Brexit no deal : Boris Johnson chiude il Parlamento fino al 15 ottobre : Una soluzione drastica che era nell’aria. A Londra viene sospesa la democrazia. Il premier britannico Boris Johnson sarebbe pronto ad

Boris Johnson vuole chiudere il parlamento per forzare la Brexit : Boris Johnson (foto: Brian Lawless/PA Wire) Il primo ministro britannico Boris Johnson è disposto a chiudere temporaneamente il parlamento del Regno Unito pur di traghettare il paese fuori dall’Unione europea entro il 31 ottobre, come ha promesso all’inizio del suo mandato, ma la legge potrebbe impedirglielo. Il piano di Johnson Le intenzioni di Johnson, che si è insediato lo scorso 24 luglio dopo aver vinto la corsa alle leadership ...

G7 - Trump conquista la scena e l’asse con Johnson c’e : “E’ l’uomo giusto per la Brexit” : Donald Trump domina la mattinata del secondo giorno del G7 a Biarritz. Il presidente Usa twitta di buon ora, attacca la Cina, vede a colazione Boris Johnson e conferma l'asse con il premier britannico, che definisce "l'uomo giusto per la Brexit"; attacca ancora i media americani che stanno cercando di "far apparire gli Usa in recessione" e bolla come "false e disgustose" le notizie secondo le quali "le relazioni con gli altri 6 Paesi del G7 sono ...

Brexit - The Observer : “Johnson vuole chiudere le camere per un mese per evitare ritardi”. Lui dal G7 : “Falso - ma ottimista su nuovo accordo” : Un piano per chiudere il parlamento ed evitare ritardi nella Brexit. Un’idea del premier britannico Boris Johnson, che secondo il domenicale The Observer, sarebbe stata suffragata da una consulenza legale, richiesta via e-mail non più di 10 giorni fa da Westminster. L’obiettivo sarebbe quello di “impedire ai parlamentari di discutere” l’uscita dall’Unione europea, mettendo i bastoni fra le ruote alle ...

Brexit. Johnson apre al libero mercato : Colorato e grottesco il nuovo primo ministro di Londra. Vorrebbe trasformarsi in colui che manda in porto la Brexit ma

Brexit - anche Macron apre a Johnson : sì a intesa sul «backstop» in un mese : Il presidente francese ha comunque messo in chiaro che se ci sarà una hard Brexit, un'uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea senza un accordo, la responsabilità sarà tutta del Governo di Londra

Brexit - Johnson a Macron : voglio accordo : 14.45 "Il futuro del Regno Unito può essere solo in Europa. E dico con fiducia che il futuro ce lo confermerà".Lo ha detto il presidente francese Macron a Johnson il premier britannico giunto a Parigi. Johnson da parte sua ha dichiarato di "voler trovare un accordo" sulla Brexit e di essere "fortemente incoraggiato" dall'incontro di ieri con la cancelliera Merkel.Il premier ha detto di vedere "soluzioni tecniche prontamente disponibili"anche ...

Johnson dopo la Merkel vede Macron. Sulla Brexit buone intenzioni ma (ancora) nessuna soluzione : Dialogo sì, ma bisogna fare presto. È di 30 giorni l’ultimatum (l’ennesimo?) che Merkel e Macron danno a Boris Johnson per trovare un’intesa che scongiuri la no deal Brexit. I tempi, ormai, stringono e l’uscita dall’Unione europea scatterebbe il 31 ottobre. Senza un accordo.Il neo premier inglese ieri, 21 agosto, ha fatto visita alla cancelliera tedesca e ha promesso - in modo, peraltro, piuttosto vago ...

Brexit - il video-propaganda di Boris Johnson : “Il nostro sarà il miglior paese del mondo” : “My vision of Britain”, questo il testo che accompagna il video postato dal premier britannico Boris Johnson, un discorso accompagnato da immagini evocative: “Il mio lavoro è essere il primo ministro di tutto il Regno Unito – dice -, ciò significa unire il nostro paese, rispondendo all’appello delle persone dimenticate e quello delle città lasciate indietro. Perché in questo momento abbiamo dato impulso alla nostra ...

Brexit - Johnson dalla Merkel rischia di tornare a mani vuote : Al suo primo viaggio oltre manica il premier britannico sembra deciso a entrare in rotta di collisione con l'Unione Europea, chiedendo concessioni rilevanti ma senza offrire alternative per evitare una Brexit senza accordo.

Congelare il backstop e siglare l'accordo sulla Brexit. La proposta di Boris Johnson all'Ue : Il premier britannico Boris Johnson ha rinnovato l’appello alla Ue per un “compromesso” sull’accordo di uscita del Regno Unito in una lettera al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Nella lettera a Tusk, BoJo garantisce il suo “personale impegno” sul fatto che il governo “lavorerà con energia e determinazione per raggiungere un accordo” sulla Brexit, ma esclude che tale accordo ...

Brexit - Johnson a Tusk : “Lavoriamo a un accordo - ma senza backstop”. E in caso di no deal stop a libera circolazione delle persone : “Prometto di lavorare con impegno a un accordo sulla Brexit, ma senza backstop“. È questo il nocciolo della riflessione del primo ministro inglese Boris Johnson espresso in una lettera resa pubblica la sera del 19 agosto e indirizzata al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il neo inquilino di Downing Street come è noto – a differenza di Theresa May che l’ha preceduto – è pronto a far uscire il Paese dalla ...

Brexit - Johnson scrive a Tusk : ? accordo è priorità - ma senza backstop : Boris Johnson scrive a Donald Tusk, primo tentativo pubblico per rinegoziare l’accordo sulla Brexit. Al centro della lettera il backstop con l’Irlanda, uno tra i nodi irrisolti della Brexit: i 499 chilometri che dividono la parte settentrionale dell’isola tra Repubblica d’Irlanda e Irlanda del Nord

Brexit in salita per Johnson - economia e Westminster lo frenano. Spettro elezioni entro fine anno : In Gran Bretagna non e' ancora recessione ma l'economia rallenta, per la prima volta dal 2012 i numeri della crescita sono in netta frenata. Dovrebbe riprendersi nel terzo trimestre dell'anno ma dipende tutto dalla difficile Brexit del neo premier, Boris Johnson, accusata di trascinare giu' anche le economie di grandi potenze vicine, prime fra tutte quella tedesca. Intanto si inverte anche la curva dei rendimenti dei bond britannici a 2 e 10 ...