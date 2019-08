Brexit | il premier inglese “sospenderà” il Parlamento con l’ok della Regina Elisabetta

Brexit - il premier Johnson chiede alla Regina di sospendere il Parlamento : La strategia è di evitare che i deputati possano votare un rinvio dell’uscita dall’Unione Europea. La Camera rimarrebbe chiusa fino al 14 ottobre

"Bruxelles torni al tavolo - o sarà Brexit senza accordo". La prima di Boris premier alla Camera dei Comuni : Brexit entro il 31 ottobre “senza se e senza ma”. Cercando di convincere Bruxelles a rimettersi al tavolo per negoziare un nuovo accordo. E se non sarà, avanti con lo scenario ‘no deal’, senza paura perché il Regno Unito diventerà “il miglior Paese in cui vivere sulla Terra”. Questo, in sintesi, il senso del primo discorso di Boris Johnson da premier di fronte alla Camera dei ...

Il debutto da premier di Johnson : «Brexit senza se e senza ma» : Brexit il 31 ottobre «senza se e senza ma», ha promesso Boris Johnson nel suo primo discorso da premier sulla soglia di Downing Street, dichiarandosi pronto ad...

Boris Johnson è il nuovo premier : Brexit il 31 ottobre ad ogni costo : Boris Johnson promette di «prendere personalmente la responsabilità» di una svolta nel Regno Unito, sulla Brexit e non solo, in un discorso di esordio nei panni di premier...

BORIS JOHNSON NUOVO LEADER DEI TORY/ Ex sindaco diventa premier : 'Attuare la Brexit' : BORIS JOHNSON è il NUOVO premier del Regno Unito. L'ex sindaco di Londra subentra al primo ministro uscente, Theresa May. Le ultime

Regno Unito - Boris Johnson domani nuovo premier : "Brexit il 31 ottobre" - come lo possono sabotare : Alla fine la spuntò Boris Johnson: dopo una lunga serie di turni elettorali interni al Partito conservatore britannico, l'ex sindaco di Londra è stato eletto leader dei Tories e, dunque, premier del Regno Unito. domani, mercoledì 24 luglio, prenderà ufficialmente il posto di Theresa May. Johnson è s

Brexit - Boris Johnson nuovo leader dei Tory : domani sarà premier. “Obiettivo attuare uscita dall’Ue entro il 31 ottobre” : Boris Johnson, 55 anni, paladino della Brexit e già sindaco di Londra, è stato scelto come successore di Theresa May come nuovo leader dei Tory. Da domani quindi si insedierà come primo ministro, presentandosi davanti alla regina Elisabetta II, che gli affiderà il compito di formare un nuovo governo. Nel discorso della vittoria l‘ex ministro degli Esteri ha ringraziato la premier uscente e reso omaggio al rivale, il suo successore al ...