Boxe | Europei femminili 2019 | Angela Carini vola in semifinale | medaglia sicura tra le 69

Boxe - Europei femminili 2019 : Giulia Lamagna eliminata ai quarti di finale - 5-0 contro Perijoc e addio medaglie : L’avventura di Giulia Lamagna agli Europei 2019 di Boxe femminile si conclude ai quarti di finale, l’azzurra è stata sconfitta nettamente dalla rumena Lacramioara Perijoc con verdetto unanime (5-0) e così la nostra portacolori si è dovuta fermare a ridosso della zona medaglie dopo che nel turno precedente aveva surclassato la georgiana Ana Khunjua. Oggi la piemontese è salita sul ring per giocarsela alla pari contro la testa di serie ...

Boxe - Europei femminili 2019 : Irma Testa nei 57 kg completa l’ottima giornata azzurra e va ai quarti : Dopo le vittorie di Roberta Bonatti e Angela Carini nella sessione pomeridiana, arriva anche quella di Irma Testa negli ottavi dei 57 kg a completare quella che si può legittimamente definire una giornata a tinte azzurre agli Europei femminili di Boxe, in corso di svolgimento ad Alcobendas, comune 15 km a nord di Madrid e che fa parte della sua comunità autonoma. Testa elimina l’ucraina Iuliia Tsyplakova con un verdetto unanime dei giudici ...

Boxe femminile - Europei 2019 : Roberta Bonatti in semifinale - Angela Carini ai quarti : Due importanti successi per l’Italia agli Europei di Boxe femminile: a Madrid, al Pabellón “Amaya Valdemoro”, sede della rassegna continentale, arrivano i successi odierni per Roberta Bonatti nella categoria -48 kg e per Angela Carini nei -69 kg, in attesa della sfida serale di Irma Testa nei -57 kg. Nei quarti di finale della categoria -48 kg Roberta Bonatti elimina, con un secco 3-0 la romena Duta, accreditata della seconda testa di ...

Boxe femminile - Europei Elite 2019 : Camilla Fadda ai quarti nei 51kg - Francesca Martusciello out nei 60kg : Proseguono gli Europei Elite di Boxe femminile 2019 al Pabellón “Amaya Valdemoro” di Madrid. Nella giornata odierna, la terza del calendario, sono scese sul ring due azzurre: Camilla Fadda nei 51kg e Francesca Martusciello nei 60kg. Proprio quest’ultima ha iniziato il programma, venendo però sconfitta dalla bielorussa Yarshevich con il punteggio di 1-4. Successivamente è toccato a Fadda che ha conquistato i quarti di finale sbarazzandosi ...

Boxe - Europei femminili 2019 : esordio vincente di Roberta Bonatti - l’azzurra ai quarti di finale tra le 48 kg : Al Pabellon Amaya Valdemoro di Madrid sono incominciati gli Europei 2019 di Boxe femminile, l’Italia ha esordito con una bella vittoria grazie a Roberta Bonatti, unica azzurra impegnata sul ring nella giornata odierna. La nostra 48 kg ha sconfitto la francese Gloria D’Almeida per split decision (3-2): un verdetto non unanime che dimostra l’andamento del match estremamente combattuto in cui però la pugile dei Carabinieri è ...

Boxe - Europei femminili 2019 : da domani si sale sul ring. Sorteggiati i combattimenti d’apertura delle azzurre : Sono stati effettuati nel pomeriggio i sorteggi degli Europei femminili di Boxe, che prenderanno il via nella giornata di domani a Madrid, nel palasport intitolato alla celebre cestista Amaya Valdemoro, per quasi vent’anni colonna della Nazionale femminile spagnola di basket. Questi gli accoppiamenti con le date di debutto delle otto azzurre, tutte in gara dagli ottavi tranne Flavia Severin, che è già direttamente in semifinale: 48 kg ...

Boxe - Europei femminili 2019 : le convocate dell’Italia. Irma Testa passa tra le 57 kg - assenti Mesiano e Canfora : Sono state diramate le convocazioni per gli Europei 2019 di Boxe femminile che si disputeranno a Madrid (Spagna) dal 24 al 31 agosto. Presso il Pabellon Amaya Valdemoro avranno luogo i combattimenti che metteranno in palio le varie meedaglie continentali, saranno protagoniste tutte le dieci categorie di peso: 48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, +81 kg ma ricordiamo che soltanto 51, 57, 60, 69, 75 saranno presenti alle ...

Boxe - Europei 2019 : Armenia in trionfo nel giorno dell’argento di Salvatore Cavallaro : Gli European Games di Boxe maschile, valevoli anche come Europei per questi specifici eventi a Minsk, concludono il proprio cammino con due successi armeni e il dominio del peso massimo russo Gadzhimagomedov, oltre che con l’argento del nostro Salvatore Cavallaro. PESI MINIMOSCA (49 kg) L’armeno Artur Hovhannisyan, con un combattimento dominato nelle prime due riprese, sconfigge il georgiano Sakhil Alakhverdovi con verdetto non ...