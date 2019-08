Bitter Sweet | trama del 30 agosto | l' Aslan delude la moglie per colpa della sua ex

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La serie televisiva turca- Ingredienti d’amore, continuerà a fare compagnia ai telespettatori italiani per altre settimane con numerosi colpi di scena. Le tramepuntata numero 65 che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 302019, dicono che la nuova arrivata Pelin Turan sembrerà avere tutte le carte in tavola per far separare Ferite Nazli. Quest’ultima perderà completamente le staffe e farà fatica a nascondere la sua delusione per aver atteso per molto tempo il marito ad un importante servizio fotografico tenutasi al loro ristorante. La sorella di Asuman andrà su tutte le furie per l’improvvisa assenza del marito, che prima di raggiungere lei e Manami si troverà come al solito in compagniasua ex fidanzata. L’architetto non appena si presenterà al suo locale farà i conti con l’ira di Nazli, che dopo avergli fatto pesare il fatto di non ...

SandraDiP1 : RT @CanYamanTheKing: L'hashtag da usare per la 63ª puntata di 'Bitter Sweet - Ingredienti d'Amore' è: #NazliÈPreziosaPerMe. Tutte sintoniz… - Notiziedi_it : Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: la puntata del 28 agosto 2019, in streaming | video Mediaset - zazoomblog : BITTER SWEET anticipazioni puntata di giovedì 29 agosto 2019 - #BITTER #SWEET #anticipazioni #puntata -