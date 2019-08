BITTER SWEET | anticipazioni puntata di giovedì 29 agosto 2019

BITTER SWEET anticipazioni : la signora Leman alla ricerca di Nazli : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca Bitter Sweet-ingredienti d'amore. Per la settimana che andrà dal 2 al 6 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. La mamma di Ferit si trasferirà a casa di suo figlio con il chiaro intento di reperire informazioni su sua moglie, mentre i due invece si ritroveranno a passare una giornata a cuore aperto dopo essersi persi per caso ...

BITTER SWEET - anticipazioni settembre : la cuoca apprende che Pelin è una complice di Hakan : Le avventure della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che ha conquistato tantissimi telespettatori sono ormai agli sgoccioli, poiché tra qualche settimana si potrà assistere all’epilogo finale. Gli spoiler delle prossime puntate dicono che Nazli Pinar, dopo aver abbandonato la villa di Ferit Aslan senza dargli nessuna spiegazione, a causa delle minacce ricevute da Hakan Onder, scoprirà qual è il vero volto di Pelin Turan. La ...

BITTER SWEET Anticipazioni 28 agosto 2019 : Nazli scopre la vera identità di Pelin : Nazli scopre che Pelin è l'ex fidanzata di Ferit mentre l'architetto viene a sapere che il suo grande amore passato gli ha nascosto un segreto: ha abortito.

BITTER Sweet/ Anticipazioni 28 agosto : l'aborto di Pelin fa parte del piano di Hakan? : Bitter Sweet, Anticipazioni 28 agosto: la storia dell'aborto di Pelin è opera di Hakan? Oggi in onda lo scontro tra Ferit e Demet

BITTER SWEET anticipazioni : NAZLI riuscirà a smascherare PELIN? : Negli episodi italiani di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore andati in onda nei giorni scorsi, i telespettatori italiani hanno fatto la conoscenza di Pelin Turan, l’ex di Ferit Aslan (Can Yaman). Per via di un accordo stretto con i coniugi Hakan (Necip Memili) e Demet Onder (Alara Bozbey), l’ultima arrivata cercherà di mettere zizzania nel matrimonio tra il bell’imprenditore e NAZLI (Ozge Gurel) ma, fortunatamente, ...

BITTER SWEET puntate settimanali al 6 settembre : Nazli si concede a l'Aslan : Continua l'appuntamento con l'appassionante serie TV Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, campionessa di ascolti su Canale 5. Dalla settimana entrante, lunedì 2 settembre, sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap turca, nel quale si preannunciano svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli assisteremo al l'arrivo di Leman mentre Ferit e Nazli si lasceranno andare alla passione nel bosco. Bitter Sweet: Asuman salvata in ...

BITTER SWEET - spoiler prossima settimana : l'Aslan dichiara il suo amore a Nazli : Continuano a lasciare con il fiato sospeso le trame della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, la cui versione originale è intitolata Dolunay. Le anticipazioni della prossima settimana dicono che Nazli, esausta per i litigi avuti con il marito Ferit Aslan e con la sorella Asuman, si allontanerà da Istanbul. L’architetto dimostrerà di non avere nessuna intenzione di perdere la moglie visto che la raggiungerà immediatamente. I novelli ...

BITTER SWEET - trame : l'Aslan apprende di poter perdere l’affido di Bulut a causa di Nazli : Dopo aver appassionato i telespettatori italiani per tutta l’estate 2019, le avventure della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore a breve giungeranno al termine. Le anticipazioni degli ultimi episodi in programmazione a settembre 2019 segnalano che Nazli Piran rifiuterà il bellissimo anello di Ferit Aslan facendolo rimanere sconvolto. In realtà non si tratterà di una scelta della cuoca, visto che pretenderà di mettere la parola fine al suo ...

BITTER SWEET - spoiler dal 2 al 6 settembre : l'Onder minacciato da sua moglie Demet : Bitter Sweet, la soap opera turca campione di ascolti estivi continuerà a emozionare il fedele pubblico con episodi ricchi di colpi di scena. Gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 2 al 6 settembre rivelano che Demet dopo aver registrato la confessione di suo marito Hakan, deciderà di minacciarlo dicendosi pronta a denunciarlo. Intanto, Asuman si metterà nei guai e verrà salvata da Deniz, mentre Ferit e Nazli confesseranno finalmente i ...

Anticipazioni BITTER SWEET - Trama Puntate dal 2 al 6 Settembre 2019 : Nazli lascia Ferit! : Anticipazioni Bitter Sweet, Trama Puntate dal 2 al 6 Settembre 2019: degli avvenimenti negativi allontanano molto Nazli da Ferit, ma quest’ultimo non ha intenzione di perdere la sua amata. Nel frattempo Demet sta per avere la sua rivincita… Stanno arrivando momenti molto caldi per Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. La soap turca continua ad andare avanti e fra poco tempo giungerà al termine. Ma nel frattempo, tanti ...

BITTER SWEET - spoiler del 29 agosto : Hakan tenta di distruggere l'Aslan : Nuovo spazio incentrato sulla serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che continua ad appassionare i telespettatori. Le anticipazioni dell’appuntamento che verrà trasmesso su Canale 5 il 29 agosto 2019, dicono che proprio quando Nazli e Ferit Aslan troveranno il giusto equilibrio, Hakan Onder attuerà l’ennesimo piano di vendetta contro l’architetto. Il marito di Demet si servirà di Cihan, l’uomo ingaggiato da lui e appena assunto ...

BITTER SWEET anticipazioni 2-6 settembre : la Piran aggredita da un uomo : Le ultime settimane di Bitter Sweet, prima che lasci il post al consueto appuntamento con Uomini e Donne, rivelano trame davvero particolarmente avvincenti. Quello che accadrà nei primi tre episodi della prossima settimana sarà davvero inaspettato. La protagonista principale sarà Asuman. Quest'ultima ha accettato del denaro da Deniz per saldare i debiti di sua sorella Nazli. Allo scopo di restituire la somma di denaro, però, la ragazza accetterà ...

