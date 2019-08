Big Pharma alla resa dei conti sulla strage da oppioidi Purdue offre 12 miliardi per

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Decine di migliaia di morti dopo, sembra essere arrivato il tempo delladeiper le aziende farmaceutiche produttrici di, complici di aver alimentato un’epidemia costata la vita, solo nel 2017, a 47.600 persone. Dfine degli anni ’90 ad oggi, si parla di oltre 400mila decessi per overdose di antidolorifici, eroina e fentanyl, un potente analgesico oppioide sintetico. Una vera e propria, definita dallo stresso presidente Trump “un’emergenza nazionale”.Dopo la maxi-multa imposta a Johnson & Johnson, condannata a pagare 572 milioni di dollari per aver abusato nell’uso di oppiacei nei medicinali, a correre ai ripari è, che secondo la stampa americana avrebbe offerto fino a 10-12di dollari per patteggiare le azioni legali avviate contro la società per il suo ruolo ...

