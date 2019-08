Berlusconi | M5s-Pd scenario pericoloso | si voti | Meloni | In piazza se

Diretta consultazioni - Berlusconi da Mattarella/ Video Zingaretti "ok Governo Pd-M5s" : Diretta Video consultazioni Mattarella, dentro FI-Berlusconi: Zingaretti 'ok al Governo Pd-M5s, 5Stelle indichino il Premier, stop stagione dell'odio'

Berlusconi : "Coalizione PD-M5S porterebbe nuove tasse" : Silvio Berlusconi, leader carismatico di Forza Italia ed eurodeputato, all’attacco del nascente accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle per un nuovo governo. "Sono molto preoccupato, come italiano, come leader politico e come imprenditore, per la piega assunta dalla crisi di governo", afferma l’ex presidente del Consiglio in una nota. Dopo che Matteo Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde spingendo Giuseppe Conte ...

Governo : Berlusconi - ‘con Pd-M5S nuove tasse e patrimoniali’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Vedo profilarsi da un lato una coalizione Pd-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della più vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale. Se si realizzasse, porterebbe agli italiani nuove spese improduttive, e quindi inevitabilmente nuove tasse, compresa la patrimoniale, nuove leggi liberticide e la recessione”. Si legge in una nota di Silvio ...

Crisi - Berlusconi : “Maggioranza di centrodestra o elezioni anticipate. Governo M5s-Pd sbilanciato a sinistra pericoloso per imprese e sicurezza” : “Una maggioranza che non rispecchia la maggioranza degli elettori è una mera coincidenza di forze che si sono contrastate, non può essere la base per un esecutivo stabile e credibile ma solo una presa in giro degli elettori e un tradimento delle loro volontà”. Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di ...

Berlusconi : governo Pd-M5S presa in giro : 12.53 "Un governo non può nascere in laboratorio, non funziona con un contratto. Mettiamo in guardia da un governo frutto di una maggioranza improvvisata tra diversi, che non rispecchia la maggioranza degli elettori. E' una presa in giro degli elettori e un tradimento". Così il leader FI dopo le Consultazioni "Un governo sblilanciato a sinistra è pericoloso per imprese, sviluppo, sicurezza.L'Italia ha bisogno di un centrodestra moderno con ...

Silvio Berlusconi - uno scenario impensabile : Forza Italia con Pd e M5s - "sempre meglio del governo Travaglio" : Silvio Berlusconi guarda l' evoluzione della crisi con preoccupazione crescente. Il Cavaliere ha trascorso il Ferragosto in Provenza con i nipotini, ospite della figlia Marina. Ma non ha mai interrotto le comunicazioni con i suoi consiglieri, i quali lo hanno tenuto aggiornato sugli ultimi fatti in

Crisi di governo - M5s dice no a Salvini : “Ha scelto Berlusconi. Voleva fregarci - si è fregato da solo” : Le offerte di Matteo Salvini? Respinte al mittente. Il Movimento 5 stelle mette un secco no a un nuovo accordo con il leader leghista e lo fa con un post pubblicato questa mattina sul blog delle stelle: “Vorremmo mettere una cosa in chiaro, visto che ancora non lo è per tutti – si legge – Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull’orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e ...

Matteo Salvini ad Arcore per un accordo con Silvio Berlusconi - l'accusa del M5s : "Matteo Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull'orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e il loro interesse personale. Salvini e la Lega hanno anche fatto una scelta politica, una chiara scelta politica. Perché 24 ore dopo aver aperto la cr

Il M5S : "Salvini sceglie Silvio Ma anche Berlusconi lo snobba" : Matteo Salvini "ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si è fregato lui". E' quanto si legge in un post dal titolo 'Salvini sceglie Silvio, ma anche lui lo snobba' pubblicato questa mattina sul Blog del Movimento 5 stelle. "Chissa' cosa penseranno adesso coloro che negli ultimi mesi si erano avvicinati per la prima volta alla Lega. Salvini ha preferito Arcore a voi. E' vero, ha provato a fregarci tutti, ma alla fine si e' fregato lui. Ora ...

Silvio Berlusconi presidente della Repubblica - tutto vero. La voce che gira alla Camera - l'incubo di M5s e Pd : Dietro al governo M5s-Pd c'è l'incubo (grillino) di Silvio Berlusconi. Ad ammetterlo, in una intervista per certi versi sconcertante a Repubblica, è il deputato pentastellato Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari istituzionale della Camera. Leggi anche: "Ora è pentito ma la frittata

Matteo Salvini - via alla macchina del fango M5s : "Il pc di Siri - Berlusconi e la mafia" - sospetto infamante : "Ma tu vedi il caso!". Matteo Salvini stacca la spina al governo e il Movimento 5 Stelle accende la macchina del fango. In una nota sul proprio blog, i 5 Stelle azzardano una ricostruzione piuttosto infamante per il leader leghista riguardo alla decisione di innescare la crisi di governo che i grill

Crisi di governo - Morra (M5s) contro Salvini : “Scappa da commissione Antimafia - ora cerca accordo col pregiudicato Berlusconi” : “Devo tirare le orecchie al ministro dell’Interno ancora in carica, che ha detto di ricevere molte telefonate da alcuni colleghi senatori del M5s: uno di questi sono io”. A dirlo, in una diretta Facebook, il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, che in diretta ha mostrato i messaggi e le telefonate inviate a Matteo Salvini dal 23 dicembre in poi. “Non ho mai ricevuto risposta. Gliel’ho detto di persona ...

M5s contro Salvini : “Agli ordini di Berlusconi - difende casta e vota no a taglio poltrone” : Il Movimento 5 Stelle attacca Matteo Salvini e la Lega con un post pubblicato sul blog delle stelle. L'accusa nei confronti del leader del Carroccio è quella di non voler votare il taglio di 345 parlamentari: "Dopo essere tornato a casa ad Arcore, accolto da Berlusconi e Meloni, ha obbedito immediatamente al primo diktat: salvare le poltrone dei politici con i loro stipendi d’oro da 14 mila euro al mese".Continua a leggere

M5S contro Salvini : 'Inciucia con Berlusconi per tenere in piedi vecchio sistema' : Dato ormai per certo che l'attuale governo non ha un futuro, questo è il momento in cui Lega e Movimento Cinque Stelle iniziano a togliersi reciprocamente sassolini dalla scarpa. Un'evoluzione che certifica, qualora ve ne fosse bisogno, che il rapporto non si è mai spogliato delle ruggini dettate da una profonda eterogeneità di due partiti che, per oltre un anno, hanno provato a far leva su un contratto che teneva in piedi degli equilibri molto ...