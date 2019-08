Beppe Grillo | granata sul governo di Pd e M5s | Ministri tecnici e sottosegretari

Governo - Beppe Grillo : «C'è poltronofilia. Ministri competenti fuori dalla politica» : Governo, nel nuovo che sarà targato M5S-Pd serviranno Ministri al di fuori della politica e sottosegretari con ruolo politico. Lo chiede Beppe Grillo con un nuovo post sul sul blog dopo la...

TULLIO SOLENGHI/ "Beppe Grillo? Non amo i cambi di casacca e lavoro ma..." - Io e te - : TULLIO SOLENGHI a Io e te su Beppe Grillo: "Non amo i cambi di casacca e lavoro ma...". L'attore parla anche della famiglia, del Trio e del suo successo...

«Scampia terra di ladri» - e il presidente della Municipalità querela Beppe Grillo : Il presidente dell'Ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia), Apostolos Paipais, querelerà Beppe Grillo per la frase «un parlamento con...

Paolo Becchi : "Beppe Grillo vuole Romano Prodi al Quirinale" : Il vero obiettivo è "far fuori il Capitano che a Grillo è sempre stato sul c***o e portare al Quirinale il suo compagno di merende: Romano Prodi". Paolo Becchi, in una lettera a Dagospia, spiega che "tutto sta andando nel verso giusto quando Giggino si rende conto di rimanere mezzo incu***o anche lu

Governo - Beppe Grillo : «Dio mi ha detto - lasciali alla loro Babele» : Beppe Grillo in un posto su Facebook racconta di un fantasioso incontro con Dio riportando suo messaggio tornando a esprimere la sua posizione sulla trattativa di Governo M5S-Pd e sulla...

Beppe Grillo si presenta come Mosè che apre le acque : “Ho incontrato Dio. Mi ha detto di lasciare che la Babele si scateni” : L’immagine di Beppe Grillo che divide le acque come se fosse Mosè e un post pubblicato sul blog in cui immagina di dialogare con Dio. Nelle ore più delicate della trattativa per formare il governo giallorosso, il fondatore del Movimento è intervenuto con un messaggio pieno di metafore e allusioni sul suo ruolo. “Sbaglio oppure una delle paure più diffuse oggi in Italia è che lei torni in campo, signor Giuseppe?”, è la domanda ...

Conte bis - Beppe Grillo torna in panchina : “Servivano i miei vaffa…” : Il comico genovese pubblica un post sul suo blog per far sapere di voler "ritornare in panchina" e per rivendicare il merito di aver contribuito a sbloccare le trattative post crisi di governo. E ricorda come uno dei timori maggiori dei politici italiani sia il suo ritorno in campo in prima persona...Continua a leggere

Governo - l'asse tra Beppe Grillo e Fico per indebolire Di Maio : ROMA Prima di pranzo la telefonata a Zingaretti. Poi un gelato, e qualche tuffo nel blu delle acque di Palinuro con la fidanzata Virginia. Luigi Di Maio passa la domenica in riflessione. La morsa di...

Giuseppe Conte - Beppe Grillo lo blinda : "Dovrà essere lui il premier". E Roberto Fico si mette da parte : Beppe Grillo è tornato in politica, o meglio, è tornato a essere il vero leader del Movimento 5 Stelle.Il capo politico Luigi Di Maio e il guru Davide Casaleggio arrancano di fronte al nuovo progetto con il Partito Democratico e così a prendere le redini ci pensa il comico genovese. A dimostrazione

Beppe Grillo : "Conte ha i requisiti per la carica che è destinato a ricoprire" : ″‘Saluto con grande piacere il Professor Giuseppe Conte, lo abbiamo visto attraversare una foresta di dubbi e preoccupazioni maldestre, faziose e manierate, che ha saputo superare grazie a dei requisiti fondamentali per la carica che è destinato a ricoprire: la tenuta psicologica e l’eleganza nei modi...’. Così scrivevo a proposito del nostro Presidente del Consiglio, a maggio del 2018 e questo è il ...

Beppe Grillo blinda Giuseppe Conte : "Ci ha restituito dignità - non scambiamolo come una figurina" : "Sembra che nessuno voglia perdonare a Conte la sua levatura ed il fatto che ci abbia restituito una parte della dignità persa di fronte al mondo intero". Beppe Grillo blinda Giuseppe Conte e dal suo blog avverte i suoi: "Ha reso possibili delle riforme che questo paese aspettava dai tempi dell'Anti

Crisi di governo - Beppe Grillo : “Conte è un Elevato - una disgrazia scambiarlo come una figurina” : Il post- endorsement di Beppe Grillo per il presidente del Consiglio uscente: "Se dimostreremo la capacità di perdonare le sue virtù sarà un passo in avanti per il paese, qualsiasi cosa che preveda di scambiare lui, come facesse parte di un mazzo di figurine del circo mediatico-politico, sarebbe una disgrazia.Continua a leggere

Beppe Grillo : “Conte ci ha restituito la dignità persa. Scambiarlo come una figurina sarebbe una disgrazia” : “Sembra che nessuno voglia perdonare a Conte la sua levatura ed il fatto che ci abbia restituito una parte della dignità persa di fronte al mondo intero. Se dimostreremo la capacità di perdonare le sue virtù sarà un passo in avanti per il paese, qualsiasi cosa che preveda di scambiare lui, come facesse parte di un mazzo di figurine del circo mediatico-politico, sarebbe una disgrazia. Ora ha pure un valore aggiunto; l’esperienza di avere ...

Assist di Beppe Grillo a Conte"Non scambiarlo come le figurine" : Il premier dimissionario "Giuseppe Conte" è stato "il primo in tanti anni che nessuno riesce a deridere" e ha restituito all'Italia "una parte della dignità persa di fronte al mondo intero". Lo scrive Beppe Grillo, in un post sul suo blog. "In... Segui su affaritaliani.it