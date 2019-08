Belen aspetta una bambina? La foto su Instagram scatena i gossip

Fonte : dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2019)è incinta euna? Unasusulla presunta nuova gravidanza della showgirl. La modella argentina non ha mai nascosto la volontà di allargare la famiglia dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. La coppia, che si era separata nel 2015 a due anni dalle nozze, ora è di nuovo felice e medita di regalare un fratellino al piccolo Santiago. Un bambino che, secondo le parole dell’ex ballerino di Amici, potrebbe arrivare molto presto. “Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti – aveva confessato qualche tempo fa il conduttore di Made In Sud -: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino”. Proprio per questo l’ultimapubblicata dasuhato la reazione dei follower che hanno iniziato a farle gli auguri per l’arrivo del secondo ...

