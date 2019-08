Basket - Mondiali 2019 : tutti i convocati ed i roster delle 32 Nazionali partecipanti : Dopo tanta attesa, nel tempo di tre giorni cominceranno i Mondiali di Basket 2019, che pongono fine a un’attesa durata più del solito: cinque anni da quando, in Spagna, gli Stati Uniti vinsero per la seconda volta consecutiva il titolo iridato. Andiamo a vedere tutti i roster delle 32 Nazionali partecipanti alla rassegna globale, che durerà dal 31 agosto al 15 settembre. Alcune formazioni non sono state ancora rilasciate nella loro ...

Basket - Mondiali 2019 : outsider e possibili rivelazioni. Antetokounmpo vuole trascinare la Grecia. Francia - Lituania ed Australia puntano in alto : Nell’estate delle tante rinunce, c’è un giocatore che ha sempre detto di voler giocare il Mondiale e di vestire la maglia della sua nazionale. Non è uno qualunque, ma è l’MVP dell’ultima stagione di NBA. Giannis Antetokounmpo si è messo subito a disposizione della sua Grecia fin dalla prima amichevole, con un solo grande obiettivo in testa: portare ad una medaglia la selezione ellenica. Un giocatore illegale per il ...

Basket - Mondiali 2019 : il regolamento delle qualificazioni olimpiche. Come si ottiene il pass per Tokyo 2020 : la guida completa : Una delle tante novità introdotte dalla FIBA per questi Mondiali, oltre alla nuova scansione delle date, alla nuova formula delle qualificazioni, all’allargamento a 32 squadre, risiede anche nella qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il vero grande obiettivo che in tanti si pongono. Andiamo, perciò, a vedere i criteri di qualificazione. Va tenuto presente che una squadra qualificata c’è già: è quella del Giappone, che potrà ...

Basket - Mondiali 2019 in tv : su che canale vederli. Programma - orari e streaming. Non c’è la diretta gratis e in chiaro : Sabato 31 Agosto cominciano i Mondiali 2019 di Basket. La diciottesima edizione della rassegna iridata si svolgerà in Cina e si concluderà con la finale del 15 Settembre. Grande attesa per l’Italia, inserita nel Gruppo D insieme a Serbia, Angola e Filippine. Gli azzurri hanno come obiettivo quello di superare la prima fase (accedono le prime due) ed in questo modo avrebbero anche la possibilità di giocare uno dei tornei preolimpici. Gli ...

Basket - Mondiali 2019 : la formula della competizione e il regolamento. Cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Con l’approssimarsi dei Mondiali di Cina 2019, andiamo a vedere nel dettaglio la struttura della rassegna iridata, dalle tre partite d’apertura fino alla finale, per chi riuscirà a raggiungerla. Nella prima fase, dal 31 agosto al 5 settembre, ci sono otto raggruppamenti da quattro squadre ciascuno, per un totale di 32 selezioni nazionali partecipanti. Passano alla seconda fase le prime due di ogni girone, mentre la terza e la quarta ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati degli Stati Uniti. Dream Team falcidiato dalle assenze - vittoria non scontata : Poteva essere la squadra tanto di coach Gregg Popovich quanto di James Harden, Anthony Davis, Kevin Love, Damian Lillard, Kyle Lowry, e invece Team USA nella sua versione 2019 è un gruppo completamente diverso da quello immaginato nella fase iniziale della preparazione. In tantissimi, per concentrarsi sulla stagione NBA, hanno declinato l’invito ad andare in Cina. Chiaramente stiamo ancora parlando di un roster di forza immensa, con ...

Mondiali di Basket 2019 – L’Italia ha raggiunto la città di Foshan - sabato l’esordio contro le Filippine : La selezione azzurra ha raggiunto Foshan, città dove si giocheranno le gare del Gruppo D dei Mondiali di Basket in Cina Con un volo di quattro ore da Shenyang a Guangzhou e due ore di bus, gli Azzurri sono arrivati in serata a Foshan, sede del gruppo D della FIBA World Cup 2019. Il match d’esordio contro le Filippine è previsto per sabato 31 agosto (ore 13.30 italiane, diretta Sky Sport). Il 2 settembre seconda partita contro l’Angola (ore ...

Basket - Mondiali 2019 : i punti deboli e di forza dell’Italia. Lacune nel reparto lunghi e poca fisicità - occorre compensare con corsa e dinamismo : Manca ormai pochissimo al via dei Mondiali di Cina di Basket, che inizieranno il 31 agosto, giorno in cui l’Italia si giocherà già molte delle sue chance di passare alla seconda fase affrontando le Filippine a Foshan. Gli azzurri arrivano all’appuntamento più importante dell’anno reduci da tre sconfitte su tre partite dell’AusTiger Cup con Serbia, Francia e Nuova Zelanda. Le partite, oltre che la mancanza ormai cronica e risaputa di un centro e ...

Basket - Mondiali 2019 : le favorite. Tutti contro gli Stati Uniti. Ma alcune formazioni possono impensierire la squadra C del Dream Team… : Da decenni, a ogni singola edizione dei Mondiali, si sente dire: “gli Stati Uniti sono i favoriti d’obbligo”. Questo vale soprattutto da quando Team USA fa affidamento sulle star NBA, sempre presenti dal 1994 tranne che nel 1998, anno in cui il primo lockout della lega professionistica americana ha costretto a portare in Grecia quella che è passata alla storia come “la sporca dozzina“, “Dirty Dozen“, in ...

Basket - Mondiali 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Serbia superiore - occhio a Filippine ed Angola : Sabato comincia il cammino mondiale dell’italBasket. E’ stato un avvicinamento molto complicato per la nazionale azzurra alla rassegna iridata che si svolgerà in Cina, ma l’obiettivo resta comunque lo stesso: qualificarsi per la seconda fase, centrare il pass per il preolimpico ed eventualmente provare a conquistare un posto nei quarti di finale. Quest’ultimo è un traguardo che, ora come, ora, sembra quasi impossibile da ...

Basket - Mondiali 2019 : Gigi Datome certamente nel roster dell’Italia - svanito ogni dubbio sulla sua presenza : Nel breve volgere di poche ore il mistero che pareva essersi infittito sulla presenza di Gigi Datome ai Mondiali di Cina 2019 si risolve, e con una buona notizia per i colori italiani. Il sardo, infatti, non solo sarà ai Mondiali, ma sarà anche il capitano della nostra Nazionale. Fonti vicine all’ambiente azzurro hanno confermato al noto sito di settore Sportando che sulla sua presenza non c’è nessun dubbio, e non sarà lui uno dei ...

Basket - Mondiali 2019 : possibile dubbio Gigi Datome - il sardo pronto a chiamarsi fuori senza la giusta condizione : Gigi Datome, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è pronto a chiamarsi fuori dai 12 che disputeranno i Mondiali di Cina 2019 se la condizione non dovesse essere quella giusta per lui. Il sardo, nelle partite giocate in Cina, non è riuscito a incidere, facendo fatica nei minuti concessi. Coach Meo Sacchetti spiega che “ha 10-11 minuti nelle gambe“, un effetto indesiderato dell’operazione subita dopo il termine ...

Basket - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia arriveranno il 29 agosto. Gli ultimi dubbi e ballottaggi per il ct Sacchetti : Dopo la sconfitta dell’Italia contro la Nuova Zelanda di pochi minuti fa al torneo AusTiger, è arrivata tramite l’account Twitter della FIP la comunicazione che la riduzione definitiva del roster da 14 a 12 elementi per i Mondiali avverrà non oggi, ma giovedì 29. Si tratta dell’ultimo giorno disponibile, come da direttive FIBA, per inoltrare l’elenco di coloro che vivranno la rassegna iridata. Tutte le indicazioni emerse ...

Basket - Mondiali 2019 : l’ultima occasione per la “Generazione Perduta”. Belinelli - Gallinari e Datome devono provare a lasciare il segno : Quella che, una dozzina d’anni fa, era stato previsto che dovesse diventare la miglior Nazionale azzurra di sempre si è rivelata invece la più inconcludente di sempre e ai Mondiali di Cina che iniziano il 31 agosto avrà probabilmente la sua ultima occasione per ottenere un grande risultato. Quando parliamo di questi ultimi dodici anni di Nazionale parliamo della cosidetta “Generazione Perduta”: giocatori dal talento enorme che hanno militato, o ...