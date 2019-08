Basket | Mondiali 2019 | outsider e possibili rivelazioni Antetokounmpo vuole trascinare

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Nell’estate delle tante rinunce, c’è un giocatore che ha sempre detto di voler giocare il Mondiale e di vestire la maglia della sua nazionale. Non è uno qualunque, ma è l’MVP dell’ultima stagione di NBA. Giannissi è messo subito a disposizione della sua Grecia fin dalla prima amichevole, con un solo grande obiettivo in testa: portare ad una medaglia la selezione ellenica. Un giocatore illegale per il panorama europeo, la stella più splendente di tutto il Mondiale e che forse rende la Grecia non solo una possibile, ma quasi quasi una delle favorite per il podio. Una squadra che gira tutto intorno a Giannis, ma con anche tanta esperienza e classe (vedi giocatori come Calathes, Sloukas e Printezis). La Grecia è pronta a ritornare sul quel podio iridato che manca da quel magico argento del 2006. Un podio sul quale è salita per la prima volta ...

