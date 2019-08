Atletica | Vallortigara torna in pedana a Bellinzona dopo l’infortunio | “è stato un

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L’azzurra dell’alto tornerà indomenica 1° settembre in Svizzera, ala lunga sosta per la distorsione alla caviglia destra Dal 1° giugno al 1° settembre scorrono tre mesi, un infortunio da recuperare e tante certezze da ritrovare. Elenaha affrontato questo periodo senza perdersi d’animo e senza mai abbandonare l’obiettivo dei Mondiali di Doha, ai quali manca meno di un mese: in quest’ottica, l’azzurra dell’alto tornerà indomenica 1° settembre in Svizzera, ala lunga sosta per la distorsione alla caviglia destra (non il piede di stacco) rimediata in allenamento a inizio giugno. “Èun periodo intenso – le parole della 27enne vicentina dei Carabinieri – mi è servito per resettare e per rimettermi un po’ in carreggiata. Ogni infortunio non è mai semplice ma adesso sto bene”. La sua ultima gara ...

