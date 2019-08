Atletica | Marina Arzamasova positiva al Ligandrol | sospesa la ex Campionessa del Mondo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Nuovo caso doping nell’leggera: la bielorussadeldegli 800 metri a Pechino 2015, è statain via cautelare perché è risultataal, un farmaco ancora in fase sperimentale e molto popolare tra i body builder che viene utilizzato anche per le lesioni muscolari ma con effetti collaterali inferiori rispetto agli steriodi. La 31enne, settima alle Olimpiadi di Rio 2016, è stata dunquea un mese dai Mondiali che andranno in scena a Doha e la sua partecipazione alla rassegna iridata sembra essere davvero molto difficile. Non è uno dei momenti migliori per l’leggera dopo i tre missed tests di Chris Coleman, stella dei 100 metri che soltanto il 5 settembre conoscerà il suo destino e saprà se sarà squalificato (rischia due anni) o se potrà correre in Qatar per inseguire il titolo nella gara ...

