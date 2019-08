Atalanta-Torino | streaming e tv | dove vedere la 2a giornata di Serie A

Calciomercato - le ultime : sorprese in casa Torino e Genoa - scambio Samp-Spal ed innesto dell’Atalanta : Ultimi giorni di Calciomercato e trattative caldissime, le squadre si preparano a rinforzarsi dopo la prima giornata del campionato di Serie A e completare le rose. Contatto tra Sampdoria e Spal, le due società stanno lavorando ad un possbile scambio che riguarda Viviani e Sala, aggiornamenti previsti tra oggi e domani. Il Torino deve fare i conti con il caso Nkoulou ma si muove anche in entrata, secondo ‘Gianluca Di Marzio’ i ...

Serie A : Lazio - Torino - Atalanta sugli scudi - pari Roma : Ciro Immobile, Simone Zaza, Luis Muriel e Sinisa Mihajlovic: sono loro i protagonisti delle gare domenicali della prima giornata.

Crosetti : La classe media del campionato : Lazio - Roma - Milan - Atalanta e Torino : Su Repubblica, Maurizio Crosetti si sofferma sulla “classe media del campionato”, ovvero sui club che aspirano a crescere e che tengono spesso vivo il campionato. Che Crosetti individua essere Lazio, Roma, Milan, Atalanta e Torino. Il Sassuolo, pur se viene da due ottime annate, non può essere considerato appartenente a “questa terra di mezzo” perché per esservi inseriti occorrono “più conferme nel tempo, una certa ...

Calciomercato - colpo di scena in casa Torino : sorprese per Samp e Atalanta - innesto Spal : Il weekend di Calciomercato regala comunque emozioni, sono diverse le trattative delle ultime ore. La Sampdoria ha ceduto all’Hellas Verona il centrocampista Valerio Verre, il comunicato è arrivato direttamente dal club blucerchiato, il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione. Operazione in uscita per la Fiorentina. Il club viola comunica in una nota di aver ceduto, a titolo temporaneo, il difensore ...

Serie A - le ultime dai ritiri : goleade in amichevole per Torino - Verona - Atalanta - Lazio e Fiorentina : Ormai tutte le squadre hanno iniziato a radunarsi in vista della prossima stagione. Prime amichevoli per qualche compagine, che comincia a mettere minuti sulle gambe scegliendo come avversari rappresentative locali. Quindici reti del Torino contro i dilettanti del Merano (Prima Categoria) nella seconda amichevole della stagione nel ritiro di Bormio. Scatenato Zaza, alla ricerca di una conferma in granata dopo la prima insoddisfacente: 6 ...