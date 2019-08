Assunzioni al Ministero del Lavoro | aperte le selezioni per 1514 funzionari

Bando concorso Ministero del lavoro/ 1.514 Assunzioni : i requisiti per partecipare : Bando concorso Ministero del lavoro: 1.514 assunzioni a tempo indeterminato. Ecco tutti i requisiti per partecipare e le modalità di iscrizione

Concorso Ministero Ambiente 2019 : pubblicato il bando per 251 Assunzioni : Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 9-8-2019 è stata pubblicata la delibera per l’assunzione di 251 unità di personale non dirigenziale, area III e posizione economica F1, a tempo indeterminato tramite Concorso Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In questo articolo vogliamo fornire una panoramica completa del bando in merito a profili richiesti, requisiti di ...

Assunzioni nel settore pubblico : il Ministero dell'Ambiente cerca 251 unità da assumere : Oltre al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e al Ministero della Giustizia, anche il Ministero dell'Ambiente ha erogato un bando relativo alla selezione di nuove unità di personale, al fine di incrementare quello già esistente. Nello specifico, le selezioni sono rivolte nei confronti di personale laureato, il quale sarà assunto con un contratto a tempo indeterminato e le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 23 ...

Assunzioni al Ministero dell’Ambiente - concorso per 271 posti a tempo indeterminato : concorso al Ministero dell’Ambiente per 271 posti. Si cercano laureati in biologia, geologia, ingegneria, economia e informatica. Il concorso pubblico per l’assunzione dei 271 funzionari a tempo indeterminato sarà gestito da Ripam. E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 271 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, presso ...

Dieci aziende (e un ministero) che faranno Assunzioni questa estate : Ecco 10 aziende alle quali mandare il curriculum quest'estate Italo: A settembre la compagnia ferroviaria che fa concorrenza alle Fs nei treni da Alta velocità aprirà le selezioni per 300 nuovi posti di lavoro. La ricerca di personale riguarda tutte le posizioni interne all'azienda, sia operative che di staff. La compagnia ferroviaria, controllata dal fondo americano Global Infrastructure Partners (Gip), ha già assunto 200 persone nel primo ...

Concorso ministero dell'ambiente : in arrivo 251 Assunzioni a tempo indeterminato : Lo scorso 9 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo bando nella serie speciale per assumere 251 unità di personale presso il ministero dell'ambiente. Gli assunti avranno un contratto a tempo indeterminato e saranno inquadrabili nell'area III con posizione economica F1, presso la sede del Mattm di Roma. La selezione è gestita dalla commissione Ripam....Continua a leggere

Concorso Ministero dei beni culturali : pubblicato il bando per 1.052 Assunzioni : E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso relativo alla selezione di 1052 unità di personale da impiegare presso il Ministero per i beni e le Attività culturali. La selezione riguarda la figura di vigilanti, ovvero di coloro che saranno chiamati ad occuparsi dell'accoglienza del pubblico e della gestione, nonché della tutela, dei luoghi che sono tenuti a preservare come musei e siti archeologici....Continua a leggere

Concorso Ministero Beni Culturali : annunciato il bando per le prime 1052 Assunzioni : Dopo mesi di attesa, il Ministro Bonisoli ha finalmente annunciato che entro la prossima settimana, specificatamente venerdì 9 agosto, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso previsto al Ministero dei Beni Culturali. L'annuncio è stato effettuato dal Ministro mediante la pubblicazione di un post sul suo profilo facebook, con il quale è andato a confermare la dichiarazione resa lo scorso maggio dal sottosegretario Vacca, il ...

Concorso al Ministero dei Beni culturali - Assunzioni di 5400 unità : assunzioni al Ministero dei Beni culturali che cerca 1052 vigilanti. È ststo definito «il più grande piano di assunzioni della storia del Ministero per i Beni e le attività culturali» il bando di Concorso che sarà pubblicato a breve. È tutto pronto per il primo bando di Concorso del Mibac dall’insediamento del nuovo governo, che riguarda l’assunzione di 1052 vigilanti. Il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto, così ...

Boom di Assunzioni al Ministero della Giustizia : bandito il concorso per 2.329 funzionari : C'è tempo fino al 9 di settembre per prendere parte al concorso indetto dal Ministero della Giustizia per l'assunzione di 2.329 funzionari a tempo indeterminato. I neo assunti verranno impiegati nei diversi uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale. Per partecipare alle selezioni è richiesta la laurea.Continua a leggere

Concorso Ministero Giustizia : pubblicato in Gazzetta il bando per 2329 Assunzioni : Dopo mesi di attesa, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale uno dei bandi di Concorso ministeriali più attesi del 2019. Attualmente, infatti, sul sito del Ministero della Giustizia è possibile consultare il bando di Concorso relativo alla selezione di 2329 funzionari, i quali saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato....Continua a leggere

Assunzioni al Ministero dei Beni Culturali : doppio bando entro la fine di luglio : Uno dei principali concorsi attesi per l'anno in corso è quello previsto al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Numerose indiscrezioni sono state rilasciate in proposito dal sottosegretario Gianluca Vacca durante una conferenza stampa. I bandi in attesa per le prossime settimane, nello specifico entro il mese di luglio, saranno due: il primo funzionale all'assunzione di figure non dirigenziali, il secondo relativo alla selezione di ...