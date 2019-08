Ascolti TV | Martedì 27 agosto 2019 Windstorm 13 6% | Superquark 9 9% Maratona Mentana

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 28 agosto 2019)Nella serata di ieri,27, su Rai1ha conquistato 1.624.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale 5– Liberi nel Vento ha raccolto davanti al video 2.478.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Rai2 per gli Europei femminili di Pallavolo Italia-Slovenia ha interessato 1.432.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.262.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Professore per Amore ha raccolto davanti al video 1.033.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 963.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 1.161.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su Tv8 Into Darkness – Star Trek segna 452.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Mani di Fata ha raccolto 338.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Giustizia Privata ...

