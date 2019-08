Apre la porta sbagliata in aeroporto | 130 voli cancellati 

Il MoVimento Cinque Stelle Apre a Pd. Lega rilancia ma la porta sembra chiusa : Il MoVimento M5s apre al dialogo con il Pd: l'assemblea dei parlamentari ha dato, per acclamazione, mandato a Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, rispettivamente presidenti del gruppo Senato e del gruppo Camera, di trattare con i Dem. La Lega oggi rilancia con Matteo Salvini che ha detto di non "serbare rancore" e elogiato Luigi Di Maio che al governo "ha fatto bene", dicendosi disponibile a un governo dei 'si''. Ma le porte dei 5 Stelle ...

Magnate russo investe un uomo su uno scooter ma ha fretta - Apre il suo portafogli e regala al malcapitato 4 mila euro in contanti - poi scompare nel buio : In pochissimi mesi in Russia sono aumentati in modo considerevole le persone che hanno un conto in banca rilevante. I nuovi ricchi dell’Est stanno invadendo sempre più le nostre spiagge con yacht da mille e una notte e soggiornando in hotel extralusso. Uno di questi magnati russi in Versilia, stava percorrendo di notte una litoranea quando, per cause non ancora ben definite, ha investito uno scooter. L’auto sulla quale viaggiava il ...

Open Arms insiste : "Sbarco subito a Lampedusa" ma Apre alla proposta di portare i migranti in Spagna su un'altra nave : La Guardia costiera comunica al comandante la disponibilità ad accompagnarli a Minorca. Toninelli: " Mettiamo a disposizione tutto il sostegno tecnico necessario"

Non disturbare - Marco Masini Apre il suo cuore : "Perché mi dicevano che portavo male" : Marco Masini apre il suo cuore a Non disturbare di Paola Perego. Il cantante toscano ha raccontato la sofferenza vissuta per la morte della madre, scomparsa quando lui aveva solo 18 anni. “Era sorridente, positiva e seria. Mi rimproverava spesso ma lo faceva con dolcezza. Lei mi avrebbe rimproverato

Il Comitato di Bioetica Apre una porta alla legalizzazione del fine vita assistito : Il Comitato Nazionale di Bioetica, in seguito al caso di dj Fabo, si predispone in modo favorevole al fine vita assistito. Il primo parere pubblicato dal CNB nella giornata di ieri, ha evidenziato una prevalenza di voti favorevoli, distinguendolo dall'eutanasia. Nel 2018 la Corte Costituzionale è intervenuta sul caso di Marco Cappato. L'imputazione a carico del radicale era di aver favorito la morte del giovane amico tetraplegico, dj Fabo, ...

Nuoto – Malagò Apre al clamoroso bis : Federica Pellegrini portabandiera italiana a Tokyo2020? : Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha aperto alla possibilità che Federica Pellegrini faccia nuovamente da portabandiera olimpica per l’Italia, questa volta a Tokyo2020 Federica Pellegrini continua a confermarsi ‘Divina’. La nuotatrice azzurra ha vinto l’oro ai Mondiali di Nuoto 2019 nella specialità dei 200 stile libero e si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo2020 da campionessa del mondo. Forse anche da ...

L’ultima figuraccia del Pd - Franceschini Apre porta ai 5Stelle. E Di Maio la chiude : Non sono solo i renziani a rispedire al mittente l'apertura al Movimento 5 Stelle fatta stamane da Dario Franceschini sul Corriere della Sera. L'ex segretario Dem afferma che i 5 Stelle "sono diversi dalla Lega. Insieme possiamo difendere certi valori". Ma non la pensa allo stesso modo Luigi Di Maio. "I media ogni giorno provano ad accostarci alle altre forze politiche – scrive il vicepremier in un post su Facebook -. Ormai è diventato ...

Autonomie - Conte : “Significativi passi avanti - si Apre finestra per portarle in Cdm” : Sulle Autonomie sono “lieto di annunciare che nel vertici di oggi sono stati compiuti significativi passi avanti, ieri tutto il pomeriggio l’ho dedicato a lavorare”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il vertice di governo sulle Autonomie. “Siamo in dirittura finale, settimana prossima ci sarà un altro incontro e confido si stia aprendo la finestra per portarlo in Consiglio dei ...

Scuola - definì i docenti del Sud ‘cApre deportate’ : Fabrizio Rondolino scrive un post su Facebook : Probabilmente i nostri lettori ricorderanno le dichiarazioni polemiche rilasciate dal giornalista e blogger, Fabrizio Rondolino, nei confronti degli insegnanti (in particolare) del Sud che protestavano contro l’algoritmo della mobilità introdotto dalla riforma Buona Scuola. Insegnanti del sud definite ‘capre deportate’ Rondolino parlò di ‘capre deportate’ oltre a chiedersi come mai la Polizia non avesse riempito di ...